مرگ 35 درصد کودکان بر اثر عوامل هورمونی است/ تاکید اسلام بر سلامت روان کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعيدي عصر چهارشنبه در همايش سراسري تغذيه، رشد و تكامل نوزادان و كودكان با بيان اهميت كاهش مرگ و مير كودكان تاکید کرد: فقط زنده ماندن کودکان کافی نیست باید به دنبال افزایش کیفیت زندگی آنان باشیم.

وی با بیان اینکه يكي از معيارهاي سنجش سلامت مادران و كودكان توجه به شاخص هاي مرگ و مير كودكان و مادران است. افزود: اين موضوع چهارمين هدف سند توسعه هزاره سازمان ملل متحد است.

سعيدي با اشاره به اينكه روزانه 26 هزار كودك زير پنج سال در جهان مي ميرند ادامه داد: يك پنجم اين مرگ ها در بازه زماني سال اول و يك ماه اول تولد اتفاق مي افتد.

مرگ 35 درصد کودکان زير پنج سال با عوامل هورموني و اسهال

اين فوق تخصص نوزادان با بيان اينكه 30 تا 35 درصد مرگ و مير كودكان زير پنج سال به دليل عوامل هورموني و اسهال است افزود:‌ اين مشكلات بيشتر در دوران نوزادي و در بين كوكاني كه با شيري غير از شير مادر خود تغذيه مي شوند اتفاق مي افتد.

دبير علمي همايش با اشاره به اهميت واكسيناسيون و مراقبت هاي بهداشتي نوزادان ادامه داد:‌ 40 درصد مرگ و مير كودكان زير پنج سال به سادگي قابل پيشگيري است.

وي با اعلام اينكه در ايران از هزار نوزاد 14 نفر از آنان مي ميرند گفت:‌ از اين نظر ايران رتبه سوم منطقه است.

سعيدي با اشاره به آمار يونيسف افزود: اگر يك ميليارد دلار در سال در جهان هزينه شود جان يك ميليون كودك نجات پيدا خواهد كرد.

وي با بيان اهميت شير مادران در جلوگيري از مرگ و مير كودكان زير يك سال افزود:‌ اگر برنامه هاي واكسيناسيون در جهت پيشگيري از بيماريهاي واگير، تغذيه با شيرمادر و تنظيم خانواده با موفقيت انجام شود باعث كاهش اين خطر مي شود.

لزوم توجه به کیفیت زندگی کودکان

اين فوق تخصص نوزادان با اشاره به اينكه سلامت مادر و كودك به هم گره خورده است اعلام كرد:‌ سالانه بيش از 500 هزار مادر در جهان به علل مختلف در دوران بارداري و بعد از آن فوت مي كنند.

وي با اشاره به آمارهاي يونيسف در خصوص بهره هوشي كودكان گفت:‌ 200 ميليون كودك در جهان به ظرفيت تكاملي و توانايي هوشي كامل دست نمي يابند.

دبير علمي همايش با بيان اينكه بايد بحث هاي مرگ و مير را به شاخص هاي سلامت اضافه كنيم گفت: فقط شاخص زنده ماندن مادران و كودكان كافي نيست و بايد به دنبال كيفيت بالاتر و بهتر زندگي براي آنان باشيم.

تاکید اسلام بر سلامت روان کودکان

در بخش ديگري از اين همايش عليرضا مرندي فوق تخصص نوزادان و استاد و رئيس فرهنگستان علوم پزشكي با اشاره به ارتقاي سطح سلامت كودكان در جامعه بايد بزرگترين دستاورد بخش بهداشت و علوم پزشكي باشد افزود:‌ در اين ميان سلامت روان نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

مرندي با بيان اينكه تمام ابعاد اجتماعي سلامت مهم است گفت:‌ بخش بهداشت بايد در زمينه سلامت معنوي كودكان كه اسلام بر روي آن تأكيد فراوان دارد حساس تر باشد.

سزارين ظلم به نوزادان است

وي با اشاره به گسترش مسئله سزارين در جامعه افزود:‌ سزارين باعث مي شود كه ساعات اوليه كه مهم ترين زمان ارتباط بين مادر و فرزند و تغذيه با شير مادر است از دست برود و اين موضوع ظلم بزرگي به نوزادان است.

اين فوق تخصص نوزادان با بيان اينكه آموزش فرزند پروري به والدين بايد در برنامه وزارت بهداشت قرار بگيرد گفت:‌ توجه به اين امر باعث مي شود همه ابعاد تكامل به حداكثر خود برسند.

مرندي با اشاره به اينكه اينكه بايد تلاش شود فرزند به دنيا آمده از تمام مراحل سلامت به راحتي عبور كند افزود:‌ توجه به تكامل حسي، حركتي، شناختي و گفتاري كودكان خدمت بزرگي به جامعه است.

وي با بيان اينكه هوش، استعداد، تفكر، صحبت كردن، درك از اجتماع و شخصيت كودك در مراحل اوليه زندگي شكل مي گيرد ادامه داد:‌ غفلت از سلامت عاطفي كودكان صدمات جبران ناپذيري را به بدنه اجتماع وارد مي كند.

عوامل محيطي بر تكامل كودكان مؤثر است

اين استاد و رئيس فرهنگستان علوم پزشكي كشور با اشاره به طب ژنتيك گفت:‌ بيشترين تأثيرگذاري بر سلامت و تكامل كودكان ناشي از عوامل محيطي از قبيل عوامل ژنتيكي است.

مرندي افزود:‌ گسترش اطلاعات ژنتيكي در جامعه باعث كاهش بروز بسياري از بيماريهاي غير واگير مانند چاقي مي شود.

وي با بيان اهميت توجه به سرمايه گذاري در حوزه سلامت مادران و كودكان ادامه داد: كودكان در سيستم عصبي خود سازش پذيري هاي زيادي دارند و به همين دليل مشكلات به وجود آمده در دوران جنيني غير قابل جبران است.

اين فوق تخصص كودكان با اشاره به اينكه شش ماه اول زندگي در رشد عاطفي كودكان بسيار حائز اهميت است گفت:‌ ارتباط كودك با مادر به خصوص در اين دوران در ارتقاي تكامل او نقش زيادي دارد.

وي با اشاره به خطراتي كه سلامت كودكان و نوزادان را تهديد مي كند افزود:‌ تحريك هاي محيطي، سوء تغذيه از قبيل فقر آهن و يد، افسردگي، در معرض خشونت قرار گرفتن مادران و كودكان و آلودگي محيط زيست از جمله اين خطرات هستند.

10 درصد كودكان با بيماري وزن كم متولد مي شوند

همچنين در بخش ديگري از اين همايش وحيد وكيلي استاد دانشگاه و فوق تخصص غدد و متابوليسم و مدير گروه بخش كودكان اظهار كرد: در كشور ما پنج تا 10 درصد كودكان با بيماري وزن كم (SGA) متولد مي شوند.

وي با بيان اينكه 90 درصد اين كودكان در يك تا سه سال اول زندگي اين كمبود را جبران مي كنند افزود:‌ 10درصد باقي مانده اين كودكان كم وزن و كوتاه قد حتما بايد معالجه شوند.

اين فوق تخصص غدد و متابوليسم با اشاره به اينكه بلوغ زودرس از ديگر عوارض اين بيماري است گفت:‌ اختلال در هورمون رشد و مشكلات تغذيه از مهمترين عوامل بروز اين مشكل است.

وكيلي با بيان اينكه تجويز داروهاي هورمون رشد حتما بايد با بررسي هاي دقيق انجام شود افزود:‌ برخي از كودكان ممكن است تا 36 ماهگي مراحل رشد وزني و قدي خود را كامل كنند و نيازي به اين داروها نداشته باشند.

قيمت بالاي هورمون هاي رشد و پوشش كم بيمه اي

وي با اشاره به اينكه در كشور ما كودكاني كه به عارضه كمبود رشدمبتلا هستند در اكثر مواقع مراجعه به هنگام ندارند گفت:‌ قيمت بالاي هورمون هاي رشد و پوشش كم بيمه اي از مهمترين دلايل مراجعه ديرهنگام اين كودكان توسط خانوادهايشان است.

اين فوق تخصص كودكان با بيان اينكه برخي از كودكان مبتلا به وزن كم تولد پتانسيل رشد خود را تا آخر عمر از دست مي دهند افزود:‌ مقاومت به انسولين و بروز بيماري ديابت در نزد اين كودكان شايع است.