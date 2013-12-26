بزرگترین مجتمع صنعتی سراب در اغما/ گره گشایی برای آغاز گره زنی در کارخانه سراب بافت

به گزارش خبرنگار مهر،در هفت کیلومتری شهرستان سراب به سمت کوه های سبلان با گذر از روستای چقوش مجتمع بزرگ صنعتی سراب بافت قراردارد، مکانی که آیت الله هاشمی رییس جمهور دوران سازندگی برای افتتاح آن آمد و چندین وزیر از آن بازدید کردند، شماری از مدیران عکس های یادگاری گرفتند و سعی کردند تا احداث آن را در کارنامه خود ثبت کنند.

در آن زمان هر صبح و عصر و شب سرویس های کارگران و کارمندان سراب بافت در مسیر کارخانه تردد می کردند و محصولات کارخانه ریسندگی و بافندگی که در اصطلاح عامیانه پارچه بافی نامیده می شد توانسته بود چرخ های زندگی 550 نفر را به گردش درآورد.

اما از بد روزگار واردات بی رویه پارچه های ارزان قیمت نساجی کشورهای دور و نزدیک و انباشته شدن محصولات از یک سو و عدم سرمایه گذاری ها در صنایع تکمیلی وعده داده شده از دیگر سو منجر به کم رونقی و کاهش نیروی کارگری شد، اما با این وجود باز هم صدای چرخ های کارخانه شنیده می شد تا اینکه شعله های آتش ناشی از اتصال برق در کشاکش نبرد کارگران برای وصول مطالبات، دیگر نفس کارخانه را گرفت و پیکر آسیب دیده کارخانه ناشی از رکود بازار در میان شعله ها 30 میلیارد ریال زیان دید و حتی کارگری 48 ساله طعمه آتش شد و جان سپرد.

بیمه نبودن ماشین آلات امکان جبران خسارات از صندوق بیمه را فراهم نکرد و شد آنچه نباید می شد و کارخانه از سال 1387 در اغمای کامل فرو رفت، دیگر هیچ کارگری نتوانست گره زنی کند و اکنون پنج سال است که بزرگترین مجتمع صنعتی سراب در خوابی عمیق فرو رفته است.

تلاش می کنیم کارخانه دوباره جان بگیرد

هوشنگ فاخر دانش آموخته اقتصاد و مدیرعامل کارخانه سراب بافت گفت: در حالی که دولت متعهد به حمایت و کمک به طرح های سرمایه گذاری شده در مناطق محروم بود ما کارخود را شروع کردیم، گشایش اعتبار در سال 1374 در بانک صورت گرفت و قرار بر تامین ارز مورد نیاز با دلار 70 ریالی شده بود اما موقع اعطای تسهیلات ارز را از قرار هر دلار سه هزار و 20 ریال در اختیار ما قرار دادند تا کارخانه ای که پیش بینی می کردیم با دو تا سه میلیارد ریال افتتاح شود با یکصد میلیارد ریال تمام شد.

مدیرعامل سراب بافت افزود: حتی در سال های گذشته ماشین آلاتی که سفارش دادیم تا دوباره کارخانه جان بگیرد به علت قطع ارتباط بانکی معطل ماند.

فاخر با انتقاد از عملکرد متولیان صنعتی استان در سال های اخیر تاکید کرد: ریالی به ما کمک نشد و مبلغی را هم که از طریق تسهیلات درخواستی اداره کل تعاون در اختیار ما قرارگرفت برای تصفیه مطالبات کارگران پرداخت کردیم.

وی با اشاره به علاقمندی خود برای احیای مجدد کارخانه سراب بافت گفت: تا کنون هرماه مبلغی حدود 150 میلیون ریال صرف سرپا نگهداشتن و جلوگیری از رها شدن کارخانه به حال خود می کنیم و هنوز امیدواریم که با همکاری مسولان و برطرف شدن موانع، چرخ های فعالیت این واحد تولیدی دوباره به کار افتد.

وی افزود: با گذشت پنج سال از تعطیلی کارخانه بدلیل آتش سوزی، تمام توان خود را برای راه اندازی مجدد آن بکار گرفته ایم اما با وجود اینکه زمانی از خوش حساب ترین و معتبرترین مشتریان تامین اجتماعی و بانک ها بودیم، اما اکنون بدلیل خسارات زیاد آتش سوزی به کارخانه و از سویی بخاطر برخی بی مهری های مسئولان ارشد صنعتی استان در چند سال گذشته، با مشکلات جدی در بازسازی کارخانه سراب بافت مواجه شده ایم.

مدیر عامل سراب بافت در مورد زمان بازگشایی مجدد کارخانه نیز خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم تا با رفع موانع گره ها را بگشایم و کارخانه را دوباره احیا کنیم و به همه مردم سراب قول میدهم که کارخانه را در کوتاهترین بازه زمانی ممکن دوباره احیا کنیم.

مدیر کارخانه سراب بافت رغبت چندانی به تولید ندارد

این در حالی است که محمد جعفر عظمایی مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی بی رغبتی مدیریت کارخانه سراب بافت نسبت به تولید را مهمترین مشکل این واحد صنعتی دانست و گفت: اعتباراتی با تعهد و پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی و فرمانداری سراب برای فعال کردن این واحدی تولیدی خود در اختیار مدیریت آن قرار گرفت که نه تنها واحد تولیدی فعال نشد بلکه برگشت تسهیلات اعطایی نیز صورت نگرفت.

یونس فاتح مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص مشکلات سراب بافت عنوان کرد: ما جلوی اعلام ورشکستگی کارخانه سراب بافت را گرفتیم ولی متاسفانه بدلیل بی میلی مدیریت این واحد تولیدی برای فعال کردن این مجموعه تولیدی شاهد پیشرفت چندانی در خصوص راه اندازی مجدد آن نبوده ایم.

تعیین بازه زمانی برای بازگشایی مجدد کارخانه

نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام اينكه سرمایه گذار سراب بافت با سه مشکل عمده بانکی در گیر است و اعطای بسته حمایتی اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی این مشکلات را نیز برای وی رفع می کند گفت : با توجه به اینکه مدیریت این مجموعه نیز متعهد شده مبالغ در یافتی را در سراب سرمایه گذاری کند، پس باید بیشترین همکاری با وی برای احیای مجدد کارخانه صورت گیرد.

مهناز بهمني در خصوص خرج تسهیلات مد نظر برای احیاء کارخانه بافت سراب گفت:در حضور مسئولین و بخصوص رییس اداره صنعت و معدن شهرستان سراب مقرر شد که این بسته حمایتی را فقط با این شرط اعطا می کنیم که صفر تاصد آن در شهرستان سراب سرمایه گذاری گردد و تمام این تلاشها صرفا به این خاطر است که سرمایه گذاری برای احیاء کارخانه بافت سراب صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : هرگونه کمک مالی و مساعدت با سرمایه گذاران تنها به خاطر سرمایه گذاری در شهرستان و برای رفع معضل بیکاری صورت می گیرد و انتظار داریم مدیریت سراب بافت نیز به این نکته توجه لازم را داشته باشد.

بهمنی در مورد بازه زمانی راه اندازی این واحد صنعتی افزود : مدیر سراب بافت بازه زمانی یک الی دو ماهه را برای راه اندازی کارخانه متعهد شده است که امیدواریم با تحقق این وعده شاهد از سرگیری فعالیت مجدد این واحد تولیدی و اشتغال جوانان جویای کار منطقه باشیم.

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گزارش:جواد عباس زاده

