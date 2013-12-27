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۶ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

وزارت خارجه انفجار بیروت را محکوم کرد

وزارت خارجه انفجار بیروت را محکوم کرد

وزارت امور خارجه انفجار تروریستی امروز جمعه در بیروت را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت خارجه آمده است: وزارت امور خارجه با ابراز انزجار از وقوع انفجار کور تروریستی امروز جمعه در بیروت که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از شهروندان بی‌گناه این کشور از جمله محمد شطح وزیر سابق دارایی لبنان گردید آن را به شدت محکوم می کند و ضمن عرض تسلیت این حادثه به ملت و دولت لبنان ، با خانواده قربانیان و مجروحان حادثه ابراز همدردی کرده، بر ضرورت شناسایی، معرفی و مجازات هرچه سریعتر عاملان آن تاکید می نماید.

بدون تردید ملت فهیم و انقلابی لبنان و مسئولان و گروههای سیاسی این کشور در شرایطی که منطقه در مرحله حساسی بسر می برد با حفظ وحدت و هوشیاری خود، توطئه شوم صهیونیستها و ایادی و مزدوران داخلی و منطقه ای آنان را که در ادامه عملیات تروریستی ماههای اخیر با هدف بی ثبات کردن لبنان و برانگیختن فتنه طائفه ای صورت گرفته است همچون گذشته ناکام خواهند گذاشت .

مطمئنا اقشار مختلف مردم مقاوم و تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی لبنان با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خویش، دستان متجاوزین به حاکمیت، وحدت ملی و ثبات و استقرار این کشور را قطع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که مداخله گران خارجی و در راس آنها رژیم غاصب صهیونیستی ، در نیل به اهداف شوم خود موفق گردند.

کد مطلب 2203252

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