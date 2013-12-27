وزارت خارجه انفجار بیروت را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت خارجه آمده است: وزارت امور خارجه با ابراز انزجار از وقوع انفجار کور تروریستی امروز جمعه در بیروت که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از شهروندان بی‌گناه این کشور از جمله محمد شطح وزیر سابق دارایی لبنان گردید آن را به شدت محکوم می کند و ضمن عرض تسلیت این حادثه به ملت و دولت لبنان ، با خانواده قربانیان و مجروحان حادثه ابراز همدردی کرده، بر ضرورت شناسایی، معرفی و مجازات هرچه سریعتر عاملان آن تاکید می نماید.

بدون تردید ملت فهیم و انقلابی لبنان و مسئولان و گروههای سیاسی این کشور در شرایطی که منطقه در مرحله حساسی بسر می برد با حفظ وحدت و هوشیاری خود، توطئه شوم صهیونیستها و ایادی و مزدوران داخلی و منطقه ای آنان را که در ادامه عملیات تروریستی ماههای اخیر با هدف بی ثبات کردن لبنان و برانگیختن فتنه طائفه ای صورت گرفته است همچون گذشته ناکام خواهند گذاشت .

مطمئنا اقشار مختلف مردم مقاوم و تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی لبنان با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خویش، دستان متجاوزین به حاکمیت، وحدت ملی و ثبات و استقرار این کشور را قطع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که مداخله گران خارجی و در راس آنها رژیم غاصب صهیونیستی ، در نیل به اهداف شوم خود موفق گردند.