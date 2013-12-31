به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه با برگزاری 3 دیدار آغاز می‌شود که می‌تواند تغییراتی را در بالای جدول ایجاد کند. در این روز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان نفتی است که با هدایت یحیی گل‌محمدی و با خط حمله‌ای که دو "نوروزی" در آن حضور دارند، به میدان می‌آید. برد در این بازی پرسپولیس را در صدر نگه می‌دارد اما امتیاز از دست دادن شاید باعث صدرنشینی استقلال در پایان دیدارهای این هفته شود. در این روز همچنین فولاد با صنعتی و ذوب‌آهن با ملوان بازی دارند که در زیر نگاهی به این سه بازی می‌اندازیم.

ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی

دو بازی، یک تساوی و یک باخت؛ این کارنامه حضور کوتاه مدت مجتبی تقوی در ذوب‌آهن است. این مربی که جانشین لوکا بوناچیچ بیمار شده، با از دست دادن 5 امتیاز این دو بازی، باعث شده این تیم به جمع 3 تیم قعرنشین جدول سقوط کند. تقوی برای اینکه ذوب‌آهن را به آرامش برساند و توانایی‌های خود را بار دیگر به فوتبال ایران نشان دهد، باید برابر ملوان پیروز شود، بردی که کادرفنی جدید ذوب‌آهن را اهدافش رسانده و طلسم 12 هفته دوری این تیم از رسیدن به 3 امتیاز در یک دیدار را می‌شکند.

اما ملوان هم تیمی است که در هفته گذشته لیگ در خانه مغلوب پرسپولیس شد و در روز یکشنبه هم با شکست از استقلال در تهران، از دور رقابتهای جام حذفی کنار رفت. این تیم برای جبران این نتایج به چیزی جز پیروزی در زمین ذوب‌آهن نمی‌اندیشد. شاگردان اسکوچیچ که هفته پیش یک پله در جدول سقوط کردند، برای بازگشت موقت به رده هفتم باید با امتیاز اصفهان را ترک کنند که رسیدن به امتیاز در دیار زاینده رود کاری سخت خواهد بود.

فولاد خوزستان - استقلال صنعتی خوزستان

دربی‌های اهواز در سالیان گذشته بین دو تیم فولاد خوزستان و استقلال اهواز برگزار می‌شد اما با توجه به سقوط استقلال به دسته اول و صعود تیمی جدید به نام استقلال صنعتی به لیگ برتر، این بازی دومین دربی این دو تیم اهوازی است. اولین رویارویی این دو تیم در هفته ششم لیگ انجام شد که در آن مسابقه فولاد با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی دست یافت و حالا این بازی در شرایطی برگزار می‌شود که یک تیم برای رسیدن به صدر جدول تلاش می‌کند و دیگری برای دوری از قعرنشینی.

فولاد خوزستان به عنوان میهمان این بازی، در روزی که در تهران پرسپولیس و نفت برابر هم به میدان می‌روند و اصلا شانس صدرنشینی موقت را هم ندارد، باز هم می‌تواند با کسب 3 امتیاز این بازی مهم به رده دوم صعود کرده و یا حداقل در پایان دیدارهای این هفته، به رده سوم برسد. این پیروزی همچنین انگیزه شاگردان فرکی را برای دیدار حساس هفته بعد مقابل پرسپولیس افزایش می‌دهد، به همین دلیل فولادی‌ها به این برد نیاز مبرمی دارند.

اما تیم صنعتی خوزستان هم پس از 4 بازی بدون پیروزی، امروز جایگاهش در رده نهم متزلزل شده و اگر نتواند از دربی اهواز 3 امتیاز کامل را بگیرد، ممکن است هفته بیست و یکم را با سقوط به رده یازدهم به پایان برساند و این یعنی نزدیک شدن به تیم‌های پائین جدول. هرچند پیروزی در این بازی استقلال را در همان رده نهم نگه می‌دارد ولی باعث می‌شود فولاد از صدر جدول دورتر شده و یا حتی به رده ششم تنزل پیدا کند.

حال باید دید در این بازی حسین فرکی می‌تواند تیمش را در جمع مدعیان نگه داشته و جایگاه آن را ارتقا دهد و یا استقلال صنعتی با ستاره‌های پیشین فولاد خوزستان، تیم نخست اهواز را به یکی از ناکامان هفته بیست و یکم تبدیل خواهد کرد.

پرسپولیس تهران - نفت تهران

پیروزی برابر پرسپولیس در بازی رفت و شادی نکردن یحیی‌ گل‌محمدی، اتفاقی بود که به کام دایی و تیمش خوش نیامد. آن دومین باخت پرسپولیس در لیگ سیزدهم بود که سرخپوشان پایتخت را به رده پنجم فرستاد و نفت را به رده دوم. حال بعد از 133 روز دوباره سرمربی پیشین پرسپولیس با تیم فصل جاری‌اش یعنی نفت تهران برابر صدرنشین سرخپوش لیگ صف آرایی خواهد کرد.

یحیی گل‌محمدی که در این فصل نتایج خوبی با تیم نفت گرفته، پس از تساوی هفته گذشته در ورزشگاه خانگی برابر استقلال صنعتی خوزستان، رده دوم جدول را به استقلال تهران سپرد. این تیم درصورتیکه در بازی جمعه مقابل پرسپولیس امتیاز از دست بدهد، احتمال سقوطش به رده پنجم هم وجود دارد.

البته بردن دوباره پرسپولیس، آنهم در روزی که هادی نوروزی مهاجم پیشین و رضا نوروزی بازیکن مدنظر سرخپوشان در نیم فصل در خط حمله این تیم تهرانی حضور دارند، باعث صدرنشینی موقت نفت می‌شود و اگر استقلال هم راه‌آهن را شکست دهد، یحیی گل‌محمدی نه تنها صدر را از پرسپولیس می‌گیرد بلکه عاملی برای صدرنشینی استقلال در پایان دیدارهای این هفته خواهد شد.

از سوی دیگر اما اگر پرسپولیس بتواند پنجمین پیروزی متوالی خود در لیگ برتر را برابر نفت تهران بدست آورد، در روزی که پیام صادقیان را به علت محرومیت در اختیار ندارد، می‌تواند با کنار زدن یکی از شانس‌های قهرمانی، جایگاه شاگردان علی دایی را در صدر جدول تحکیم می‌بخشد. پیروزی پرسپولیس و ناکامی استقلال و فولاد، گامی بلند برای رسیدن پرسپولیس به قهرمانی در نیم فصل خواهد بود.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 13/10/92

* ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان - استقلال خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* پرسپولیس تهران - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

شنبه - 14/10/92

* تراکتورسازی - فجر سپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* مس کرمان - سایپا البرز، ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* داماش گیلان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه عضدی رشت

* راه‌آهن سورینت - استقلال تهران، ، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تهران

* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

جدول گلزنان لیگ برتر:

9 گل: کريم انصاری‌فرد (تراکتورسازی تبریز)، رضا عنايتی (صبای قم) و لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان)

8 گل: سيدجلال رافخايی (ملوان بندرانزلی)

7 گل: سجاد شهباززاده (سايپا البرز) و رضا نوروزی (نفت تهران)

6 گل: مهدی رجب‌زاده (ذوب‌آهن اصفهان) و محمدرضا خلعتبری (پرسپولیس)

5 گل: سیدمهدی سیدصالحی (پرسپوليس)، محمد غلامی (سپاهان)، مهرداد بايرامی (گسترش فولاد)، ميلاد ميداوودی (صنعتی خوزستان)، لوسيانو ادينهو (مس کرمان)، امين متوسل‌زاده (داماش گيلان)، بختيار رحمانی (فولاد خوزستان) و فريد بهزادی کريمی (صبای قم)

4 گل: محمد قاضی و فرهاد مجيدی (استقلال)، مسعود حسن‌زاده و روح‌الله سيف‌اللهی (داماش گيلان)، سعيد دقيقی (تراکتورسازی تبریز) و جابر انصاری (گسترش فولاد)

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پرسپولیس 20 12 4 4 23 8 15+ 39 (1-) 2 استقلال تهران 20 11 6 3 24 15 9+ 38 (1-) 3 نفت تهران 20 10 7 3 27 16 11+ 37 4 فولاد خوزستان 20 10 6 4 26 20 6+ 36 5 تراکتورسازی تبریز 20 9 8 3 29 19 10+ 34 (1-) 6 سپاهان اصفهان 20 8 9 3 22 12 10+ 33 7 سایپا البرز 20 7 7 6 16 17 1- 28 8 ملوان بندرانزلی 20 8 4 6 23 20 3+ 27 9 صنعتی خوزستان 20 5 8 7 20 25 5- 23 10 داماش گیلان 20 5 8 7 22 24 2- 22 (1-) 11 گسترش فولاد 20 4 8 8 19 22 3- 20 12 صبای قم 20 5 4 4 22 28 6- 19 13 راه‌آهن سورینت 20 4 6 10 16 23 7- 18 14 ذوب‌آهن اصفهان 20 3 7 10 17 29 12- 16 15 مس کرمان 20 1 12 7 15 27 12- 15 16 فجرسپاسی شیراز 20 3 6 11 11 27 16- 15

* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است