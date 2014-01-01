"هابیت" در صدر لیست فیلم های تکثیرشده غیرقانونی سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر قسمت اول سه گانه پیتر جکسون "هابیت: سفری غیرمنتظره" به عنوان فیلمی که بیشتر از همه در سال گذشته میلادی به صورت غیرقانونی تکثیر شد معرفی شد.

این فیلم حدود هشت میلیون و 400 هزار بار در سایت های تورنت در سال 2013 به اشتراک گذاشته شد. این آمار بیشتر از آمار دانلود فیلم "جانگوی از بند رها شده" و "سریع و خشمگین 6" بود که با 8.1 میلیون دانلود و 7.9 میلیون دانلود در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. لیست امسال کمی نسبت به سال گذشته بیشتر است. سال پیش در آن چهار فیلم، که "پروژه ایکس" در صدر آن ها قرار داشت، از مرز هشت میلیون دانلود گذشته بودند.

"هابیت" که ماه دسامبر سال گذشته اکران شده بود، موفق شد در باکس آفیس جهانی بیش از یک میلیارد دلار درآمد کسب کند. این فیلم که با بودجه 315 میلیون دلاری ساخته شد یکی از پرخرج ترین فیلم های تاریخ سینما بود.

پیتر جکسون کارگردان فیلم و کمپانی برادران وارنر هنوز نظری درباره این اخبار نداده اند. جکسون در سال های اخیر نسبت به مساله تکثیر غیرقانونی سکوت اختیار کرده است. آخرین باری که او درباره این موضوع به مردم اخطار داد، در سال 2005 و بعد از انتشار فیلم "کینگ کنگ" بود. او گفت: تکثیر غیرقانونی فیلم ها شدیدا این پتانسیل را دارد که فیلم های سینمایی و مخصوصا فیلم های بزرگ و پرخرج را به صنعتی بدون سود تبدیل کند. اگر این اتفاق بیفتد دیگر این فیلم ها ساخته نمی شوند. اگر به جایی برسیم که سود استودیوها مستقیما به جیب بزهکاران اینترنتی برسد، دیگر هیچ کمپانی ای از این فیلم ها نخواهد ساخت.

با این حال از آن موقع تا به حال استودیوها بر روی فیلم های بزرگ بیشتر سرمایه گذاری کرده اند تا بتوانند مصرف کنندگان را از صفحه های کوچک دور کنند. به هر حال این فیلم های با بودجه متوسط هستند که همیشه برای پیدا کردن سرمایه گذار و پخش کننده به مشکل برخورده اند. انعطاف بازار سرگرمی خانگی نیز کمکی به این موضوع نکرده است.

از فیلم های دیگری که در سال 2013 بیشترین تکثیر غیرقانونی شامل حالشان شده است می توان به "مرد آهنی 3" با 7.6 میلیون دانلود، "دفترچه بارقه امید" با 7.5 میلیون دانلود، "استار ترک به درون تاریکی" با 7.4 میلیون دانلود، "جوخه گانگسترها" با 7.2 میلیون دانلود، "حالا مرا می بینی" با 7 میلیون دانلود، "خماری قسمت 3" با 6.9 میلیون دانلود و "جنگ جهانی زی" با 6.7 میلیون دانلود اشاره کرد.