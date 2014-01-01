ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به یونان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یونان از امروز چهارشنبه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را از لیتوانی تحویل گرفت. در همین رابطه "آنتونیس ساماراس" نخست وزیر یونان اهداف این کشور طی شش ماه آینده را صرفه جویی، رشد اقتصادی و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی عنوان کرد.

به این ترتیب نشست های مهم اتحادیه اروپا در حالی طی شش ماه اول سال 2014 در پایتخت یونان برگزار خواهد شد که بحران بدهی ها همچنان بر وضعیت اقتصادی این کشور سایه انداخته است. بر اساس آخرین آمارها میزان بیکاری در یونان به 27 درصد رسیده است.

این در حالی است که یونان در آستانه ریاست بر اتحادیه اروپا شاهد حمله ای تروریستی به محل اقامت سفیر آلمان در آتن بود. روز دوشنبه افراد مسلح با شلیک حدود 60 گلوله به این محل موجبات نگرانی مقامات برلین را فراهم کردند.

گفتنی است از جمله اتفاقات مهم در دوران ریاست یونان، برگزاری انتخابات اتحادیه اروپا است که طبق آن تمامی سمت های مهم اتحادیه جایگزین می شوند. یونان در ماه جولای ریاست دوره ای را به ایتالیا واگذار خواهد کرد.