به گزارش خبرنگار مهر، رمان «گتسبی بزرگ» نوشته اسکات فیتز جرالد در قالب سومین نشست از سری نشست‌های ادبیات جهان در باشگاه کتاب تهران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. این کتاب بعد از رمان‌های «شازده کوچولو» و «صد سال تنهایی» در قالب جلسات ادبیات جهان نقد می‌شود.

در این نشست امیرعلی نجومیان به نقد رمان نامبرده می‌پردازد و به علاوه فیلم سینمایی «گتسبی بزرگ» به کارگردانی باز لورمن ساخته سال 2013 به عنوان یکی از اقتباس‌های سینمایی از این رمان، بررسی خواهد شد.

نشست نقد و بررسی این اثر شنبه 14 دی از ساعت 17:30 در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود.