39 هزار دانش آموز ترک تحصیلی در کشور شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیمه ور ظهر چهارشنبه در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی خراسان جنوبی در بیرجند، از شناسایی 39 هزار دانش آموز ترک تحصیلی در کشور خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد 33 هزار نفر در پایه ششم ابتدایی است.

وی با بیان اینکه کلید تحول و بهسازی هر مجموعه در دست نیروی انسانی است، خواستار حمایت و ایجاد انگیزه در بین معلمان شد.

دیمه ور رایزنی برای افزایش حقوق فوق العاده معلمان را از اولویت های وزرات آموزش و پرورش عنوان کرد و بیان داشت: در وزارت آموزش و پرورش سه برنامه در دست اجرا بوده که با تحقق آن 25 درصد حقوق این نیروها افزایش می یابد.

وی همچنین پیگیری برای ادامه تحصیل معلمان ابتدایی در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه فرهنگیان را از دیگر فعالیت های این وزارت برای افزایش انگیزه و حمایت از معلمان ذکر کرد.

دیمه ور با اشاره به اینکه 57 درصد دانش آموزان کشور در حوزه ابتدایی تحصیل می کنند، بیان داشت: این رقم معادل 18 میلیون نفر دانش آموز است.

وی با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزان ابتدایی کشور در سال 77 و 78 بالغ بر 18 میلیون نفر با یک میلیون معلم بوده است، اظهارداشت: هم اکنون دانش آموزان ابتدایی 12 میلیون و 500 هزار با 980 هزار نفر معلم است.

دیمه ور با بیان اینکه برای شناسایی بی سوادان و حذف بیسوادی در کشور طرح انسداد مبادی بی سوادی در کشور اجرایی می شود، افزود: در این طرح تمامی دانش آموزانی که به هر دلیلی اعم از فرهنگی، اقتصادی و معیشتی از تحصیل بازماندند شناسایی و به مراکز آموزشی معرفی می شوند.

این طرح به صورت پایلوت در آغاز سال تحصیلی آینده در خراسان جنوبی و کرمانشاه اجرا می شود.

وی گفت: تعداد مدارس چندپایه کشور سال گذشته 48 هزار مدرسه بوده که امسال به 51 هزار مدرسه افزایش یافته است.

معاون آموزش ابتدایی وزرات آموزش و پرورش یادآور شد: در سال تحصیلی جاری 21.5 درصد به جمعیت دانش آموزی کشور افزوده شده و این در حالی است که تنها پنج درصد فضای آموزشی افزایش یافته است.