به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی پس از تمرین امروز چهارشنبه تیم فوتبال استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در کمپ مرحوم ناصر حجازی ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت تیمش برای برگزاری دیدار هفته بیست و یکم اشاره کرد و گفت: شرایط تمرینی ما خوب است اما چند بازیکن را برای این دیدار در اختیار نداریم که باعث نگرانی ما شده است.

وی به بی خبری اش از پژمان منتظری اشاره کرد و گفت: هم بنده و هم آقای فتح الله زاده با جدایی پژمان مخالف هستیم و الان هم بنده به عنوان سرمربی نمی دانم این بازیکن کجاست. با این حال ما با جدایی او مخالف هستیم. همانطور که با رفتن مجیدی مخالف بودیم. ما باید به هواداران پاسخگو باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به دیداری که برابر راه آهن خواهند داشت گفت: ما با تیمی بازی داریم که فوتبال را خوب بازی می کند و از تیم های ریشه دار فوتبال ایران است. ضمن اینکه سرمربی خوبی به نام منصور ابراهیم زاده روی نیمکت این تیم می نشیند.

امیر قلعه نویی به نگرانی هایش برای دیدار برابر راه آهن اشاره کرد و گفت: ما شرایط سختی داریم. یکی از دغدغه های ما زمین محل برگزاری بازی است که امیدوارم با توجه به شرایط آب و هوایی تهران زمین این امکان را به تیم ها بدهد که بتوانند فوتبال قابل قبولی را به نمایش بگذارند. با شناختی که از آقای ابراهیم زاده هم دارم تیم های ایشان روی زمین های خوب فوتبال قابل قبولی را به نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: در این شرایط برای من جای تعجب دارد که چرا باشگاه راه آهن این زمین را برای برگزاری دیدارهایش در نظر گرفته است. ما تابع قانون هستیم و قبول داریم که باید حق میزبانی به تیم ها داده شود اما مفهوم میزبانی فرق می کند. به نظر سازمان لیگ می خواهد فقط به این تیم ها میزبانی بدهد. وقتی تماشاگری نیست و هواداران فقط به خاطر استقلال و پرسپولیس می آیند چه میزبانی؟ اگر بازی در شهر دیگری برگزار می شد حرف درستی بود اما الان نمی دانم دلیل این کار چیست؟

قلعه نویی با غیبت عمران زاده و قاضی و بی اطلاعی از منتظری برای دیدار با راه آهن اشاره کرد و گفت: البته منتظری قبل از این هم می خواست برود و اصرار ما او را در استقلال نگه داشت. با این حال اگر دو هفته قبل که نقل و انتقالات داخلی بود به ما اعلام می کرد ما فکر دیگری می کردیم و بازیکن جایگزین می گرفتیم. با این حال اعتقاد دارم منتظری برای استقلال زحمت کشیده و فاکتورهای یک بازیکن خوب را از همه نظر دارد. برایش آرزوی موفقیت می کنم اما بازهم تاکید می کنم که بنده به عنوان سرمربی از ایشان بی خبر هستم!