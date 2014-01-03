مراسم شام غریبان امام هشتم(ع) در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،آئین شام غریبان امام رضا(ع) که طبق یک سنت قدیمی همه ساله و با حضور تعداد زیادی از خادمان و مسئولان آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام هشتم(ع) برگزار می شود پایان یافت.

در مراسم شام غریبان امام هشتم(ع) که در صحن جمهوری اسلامی برگزار شد علاوه بر حضور احمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و برخی از مسئولان آستان قدس از جمله حجت الاسلام حسینی مسئول امور تبلیغات آستان قدس و محمود ممتاز مسئول اماکن متبرکه آستان قدس حدود شش هزار خادم حرم مطهر حضور داشنتد.

همچنین در شام غریبان امام رضا(ع) ده ها هزار نفر از زائران و دلدادگان اهل بیت(ع) نیز در دیگر صحن و سراهای حرم مطهر رضوی نیز حضور داشته و این مصیبت را به فرزند ایشان، امام جواد(ع) و امام زمان(عج) تسلیت گفتند.

طبق یک سنت قدیمی همه ساله تعداد زیادی از خادمان حرم مطهر که در بخش های مخنلف حرم امام هشتم(ع) به زائران و مجاوران ثامن الحجج(ع) خدمت می کنند با در دست داشتن شمع و ذکر مصیبت به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.