به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل این تیم مقابل نفت تهران در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی قشنگی را از سوی بازیکنان نفت ندیدیم. با این تساوی شرایط بالای جدول سخت و پیچیده شده است. همه دیدند که نفتی ها بسته بازی کرده و زیر توپ می زدند.

وی در خصوص مشکلات مالی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: امیدوارم مشکلات مالی ما که گریبانگیر بازیکنان شده هرچه زودتر حل شود و در حال حاضر شرایط تیم به گونه ای است که بهتر است بیشتر از این در این خصوص صحبت نکنیم.