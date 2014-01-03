  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۵۹

حسینی پس از تساوی پرسپولیس؛

نفتی‌ها زیر توپ می‌زدند/ شرایط بالای جدول پیچیده شد

نفتی‌ها زیر توپ می‌زدند/ شرایط بالای جدول پیچیده شد

سید جلال حسینی با تاکید بر اینکه نفتی ها بسته بازی کرده و زیر توپ زدند، گفت: با تساوی مقابل نفت شرایط بالای جدول سخت و پیچیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل این تیم مقابل نفت تهران در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی قشنگی را از سوی بازیکنان نفت ندیدیم. با این تساوی شرایط بالای جدول سخت و پیچیده شده است. همه دیدند که نفتی ها بسته بازی کرده و زیر توپ می زدند.

وی در خصوص مشکلات مالی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: امیدوارم مشکلات مالی ما که گریبانگیر بازیکنان شده هرچه زودتر حل شود و در حال حاضر شرایط تیم به گونه ای است که بهتر است بیشتر از این در این خصوص صحبت نکنیم.

 

کد مطلب 2206903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه