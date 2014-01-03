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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۱۳

مدافع پرسپولیس پس از تساوی؛

دو امتیاز حساس را از دست دادیم

دو امتیاز حساس را از دست دادیم

مدافع پرسپولیس با اشاره به دو بازی حساس دیگر مقابل تیم های فولاد و استقلال، گفت: در فینال نخست مقابل نفت دو امتیاز حساس را از دست دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم حسینی ، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس، پس از تساوی بدون گل این تیم مقابل نفت تهران در ورزشگاه آزادی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابتدا باید از هواداران پرسپولیس تشکر کنیم که نسبت به تیم های رقیب، امروز حضور پررنگ تری در ورزشگاه آزادی داشتند و تا آخرین لحظه از ما حمایت کردند. تیم ما امروز خوب بازی نکرد وگرنه می‌توانستیم نفت را ببریم، به هر حال در فوتبال اتفاقات زیادی می افتد.

وی تاکید کرد: ما سه بازی فینال گونه داشتیم که در پله اول موفق نبوده و دو امتیاز را مقابل نفت از دست دادیم. امیدوارم در پله دوم با این که بازی سختی در اهواز مقابل فولاد داریم سه امتیاز آن بازی را از آن خود کنیم.

 

کد مطلب 2206904

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