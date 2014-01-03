دو امتیاز حساس را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، میثم حسینی ، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس، پس از تساوی بدون گل این تیم مقابل نفت تهران در ورزشگاه آزادی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابتدا باید از هواداران پرسپولیس تشکر کنیم که نسبت به تیم های رقیب، امروز حضور پررنگ تری در ورزشگاه آزادی داشتند و تا آخرین لحظه از ما حمایت کردند. تیم ما امروز خوب بازی نکرد وگرنه میتوانستیم نفت را ببریم، به هر حال در فوتبال اتفاقات زیادی می افتد.
وی تاکید کرد: ما سه بازی فینال گونه داشتیم که در پله اول موفق نبوده و دو امتیاز را مقابل نفت از دست دادیم. امیدوارم در پله دوم با این که بازی سختی در اهواز مقابل فولاد داریم سه امتیاز آن بازی را از آن خود کنیم.
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