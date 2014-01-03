در فوتبال ناپاکی وجود دارد/ نباید هر کس باخت را به گردن داور بیاندازد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فغانی، داور بین المللی ایران در خصوص صحنه اخراج رونالدینیو در دیدار رده بندی جام باشگاه های جهان گفت: در آن مسابقه هدف ما اجرای قانون بود و کارمان هم زیر ذره بین قرار داشت. ما فقط می خواستیم اتفاقات را داوری کنیم. در آن صحنه رونالدینیو اعتقاد داشت که روی او خطا شده اما نظر ما چیز دیگری بود. بعد از آن که ضربه غیرمستقیم علیه تیم آتلتیکو مینیرو اعلام کردیم ایشان عکس العملی نشان داد و به بازیکن تیم چینی لگد زد و من هم او را اخراج کردم.

وی ادامه داد: رونالدینیو اعتقاد داشت که از اول بر روی او خطا شده و ضربات پشت محوطه 18 قدم را هم باید برای رونالدینیو گل حساب کنیم اما نظر کادر داوری این بود و به خاطر عکس العملی که از خود نشان داد از بازی اخراج شد.

فغانی ادامه داد: تصمیم داور عوض نمی شود و درست یا اشتباه بازیکنان باید آن را قبول کنند. این فرهنگ برای بازیکنان جا افتاده و رسانه ها باید برای جا افتادن این فرهنگ برای فوتبالیست‌های ایرانی تلاش کنند. داوران چیزی را که می بینند تصمیم می گیرند و حتی شاید از نظر بازیکنان اشتباه هم باشد اما داور باید در صدم ثانیه تصمیم بگیرد و قابل بر گشت هم نیست.

داور دیدار تیم های پرسپولیس و نفت تهران در مورد هجمه هایی که این روزها علیه داوران وجود دارد افزود: با وضعیتی که وجود دارد هم برای فوتبال ایران و هم برای داوران آینده خوبی را نمی توان متصور شد، من آینده خوبی برای داوری نمی بینم. هر کسی که می بازد داور را هدف قرار می دهد. اگر بتوانند یک سری حرفها را ثابت کند خوب است تا اگر کسی در کارش مشکلی وجود دارد مشخص شود اما اینکه هر کسی سریعاً باختش را به گردن داور بیاندازد کار درستی نیست. این موضوع آینده خوبی را برای فوتبال ما در پیش نخواهد داشت.

وی در پایان درباره تحرکات عده ای برای زیر سوال بردن حیثیت داوران گفت: همه چیز من مشخص است و چیز پنهانی ندارم اما از این مسائل در فوتبال ما زیاد است و ناپاکی در فوتبال وجود دارد با این حال باید به صورت ریشه ای به آن بپردازیم.