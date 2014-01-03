بهترین فرد بازی پرسپولیس و نفت خیابانی بود/ شانس قهرمانی ما بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: از صمیم قلب به آقای جواد خیابانی گزارشگر با تجربه و محترم صداوسیما درگذشت والده گرامی‌شان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه، صبر و شکیبایی برای جواد خیابانی و خانواده اش مسئلت داریم.



وی افزود: به اعتقاد بنده بهترین فرد بازی پرسپولیس و نفت آقای خیابانی بود و وجدان کاری ایشان ستودنی و قابل تحسین است. ایشان به رغم تألمات روحی و برای اینکه بازی از استادیوم آزادی برای علاقه‌مندان به فوتبال گزارش شود دست از کار نکشیده و در آن شرایط روحی سخت با وجدان کاری ستودنی کارشان را انجام دادند و بنده از صمیم قلب به ایشان این مصیبت بزرگ را تسلیت عرض می نمایم.



رویانیان درباره تساوی دیدار دو تیم پرسپولیس و نفت گفت: بازیکنان تیم ما تمام تلاش خود را به کار بستند و به ویژه در نیمه دوم موقعیت های خوبی روی دروازه حریف خلق کردند اما به گل نرسیدند. تیم نفت تمام قوا و زورش را به کار برد تا بتواند از پرسپولیس امتیاز بگیرد. در مجموع به آقای دایی، کلیه اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم پرسپولیس خسته نباشید گفته و اطمینان داریم تیم پرسپولیس با این مجموعه شانس زیادی برای قهرمانی دارد.



رویانیان درباره حضور هواداران پرسپولیس در استادیوم آزادی گفت: هواداران ما به رغم هوای سرد حضور خوبی در استادیوم داشته و تیم پرسپولیس به نسبت تیم های دیگر از هواداران بیشتری در بازی های خانگی و خارج از خانه برخوردار است. آنها با درک شرایط، تیم محبوب خود را تنها نگذاشته و پس از حمایت همه جانبه از پرسپولیس در چند سال اخیر تاثیر ویژه ای در احیای دوباره تیم و صدرنشینی آن داشته اند. هواداران پرسپولیس قطعا در ادامه بازی ها حضور پرشورتری خواهند داشت و جا دارد برحسب وظیفه از آنها تقدیر و تشکر نمایم که برای پرسپولیس سنگ تمام گذاشتند.



رویانیان درباره حضورش در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فرصتی دست داد شب گذشته به اردوی تیم پرسپولیس بروم و دیداری با اعضای تیم داشته باشم. با آقای دایی نیز صحبت هایی داشتم و داریم برای رفع مشکلات تیم کارهایی انجام خواهیم داد. بنده بار دیگر از سرمربی تیم و همچنین شاگردانش تقدیر و تشکر می کنم که در این شرایط برای سربلندی پرسپولیس و هواداران از هیچ تلاشی دریغ نکرده و واقعا با تعصب و غیرتی مثال زدنی برخی مشکلات را تحمل کرده و به فکر تکرار موفقیت ها و شادی هواداران هستند. انشاالله که بتوانیم این صبوری و تلاش آنها را با اقداماتی که انجام می دهیم جبران کنیم و امیدواریم حمایت های لازم در این راه انجام شود.