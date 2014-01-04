به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری سه دیدار همزمان در حال پیگیری است که در یکی از این بازی‌ها تیم‌های راه‌آهن سورینت و استقلال در پایان نیمه نخست تن به تساوی بدون گل دادند. این بازی از ساعت 15 امروز شنبه در ورزشگاه تختی تهران در جریان است.

دو تیم بازی را تهاجمی شروع کردند. بعد از اینکه خالقی‌فر در همان دقیقه اول از گوشه راست فرار کرد و یک ضربه کرنر از آبی‌ها گرفت نوبت به استقلال رسید تا فشار را روی دروازه حریف زیاد کند و در چند نوبت دروازه طالبلو را تهدید کند با این حال این موج حملات استقلال خیلی کوتاه بود و راه‌آهن که نمی‌خواست با عقب نشینی در این دیدار میدان را کاملا به استقلال بسپارد دل به ضد حملات بسته بود.

از دقیقه 20 بازی بود که همه چیز در میانه میدان پی گرفته شد و خطری دروازه‌ها را تهدید نکرد. در دقیقه 40 ضربه برهانی هم راهی به چارجوب دروازه حریف پیدا نکرد تا نیمه نخست این بازی بدون اینکه خطر جدی روی دوازه‌ها ایجاد شود با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در دو بازی دیگر همزمان نتایج زیر به دست آمد:

* صبای قم - سپاهان یک

گل: مهدی شریفی(11)

* داماش گیلان صفر - گسترش فولاد تبریز یک

گل: مهرداد بایرامی(9)