به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره فیلم عمار امشب 13 دی ماه ساعت 18 با حضور نادر طالب زاده دبیر جشنواره، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور، وحید جلیلی مسئول شورای سیاست گذاری جشنواره، حبیب‌ ایل‌بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوان، محمد تقی فهیم منتقد سینما، سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس، محمدرضا عباسیان، شفیع آقامحمدیان، سلیم غفوری، احمد شاکری، اصغر آب‌خضر، سیمون سیمونیان، محمد ساسان، عباس صانعی، حامد بامروت نژاد، سهیل سلیمی، سید ناصر هاشم‌زاده، محمدرضا شفا و جمع دیگری از فعالان هنری و فرهنگی کشور به همراه مخاطبان مردمی این جشنواره و همچنین اکران کننده ها و فیلمسازان و خانواده های شهدا در سینما فلسطین برگزار شد.

این مراسم از همان ابتدا با حضور گسترده خانواده های شهدا و مخاطبان و اکران کننده ها و فیلمسازان جشنواره عمار همراه بود.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، کلیپی از رهبر معظم انقلاب در صحن حرم حضرت امام رضا(ع) نمایش داده شد. همچنین در ادامه کلیپ دیگری داوران و برگزیدگان جشنواره عمار را نشان داد که در آن از دیدار سال گذشته خود با رهبر انقلاب سخن گفتند.

بعد از نمایش این کلیپ ها نادر طالب زاده دبیر چهارمین جشنواره مردمی عمار با تشکر از حضور مدیران ارشد سینمایی کشور به ایراد سخنان خود درباره جایگاه و اهمیت جشنواره عمار پرداخت و آن را بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامی ایران دانست.

پس از سخنان طالب‌زاده فیلم "سینمای 99 درصدی" ساخته تورج کلانتری نمایش داده شد که با توجه و واکنش های مثبت مخاطبان همراه شد. این فیلم وضعیت سینمای ایران را بررسی می کرد و در آن به کمبود مخاطبان سینما و صف های طویل سینما در دهه های گذشته اشاره کرده بود. در بخش هایی از این فیلم گفتگوهایی از همایون اسعدیان و حسین فرحبخش در برنامه "هفت" و همچنین حاشیه های خانه سینما و قسمت هایی از سخنان علیرضا داوودنژاد در مقابل درب خانه سینما آورده شده بود.

همچنین در ادامه قسمت هایی از گفتگوی نادر طالب زاده و وحید جلیلی در برنامه "هفت" آورده شده بود و انتقادی که محمود گبرلو به جشنواره عمار وارد ساخت که مردم برای فیلم های این جشنواره هزینه نمی کنند. در این فیلم به روستای معزآباد اشاره شد که سال گذشته فیلم‌های جشنواره عمار در آن پخش شده بود.

در این روستا با جمع‌آوری پول‌های مردمی ویدئو پروژکشن و وسایل لازم دیگر برای اکران فیلم تهیه شده بود و مردم به تماشای فیلم‌ها می‌نشستند و جشنواره در آن روستا مورد استقبال مردم قرار گرفته بود. به این ترتیب قابلیت های جشنواره عمار در برقراری ارتباط با مخاطبان و مردم عادی نشان داده شد.

تقدیر از امیرحسین فردی در جشنواره عمار

سپس مجری مراسم به رسم معمول این مراسم در تقدیر از چهره های انقلابی اشاره و بیان کرد: در جشنواره عمار رسم داریم که از پیشکسوتان انقلاب قدردانی کنیم و در این قسمت از زنده یاد امیر حسین فردی که نقش پدری برای ادبیات انقلاب داشتند قدردانی می‌شود.

سپس کلیپی درباره مرحوم امیرحسین فردی پخش شد و از خانواده شهید بخشی دعوت شد تا برای تقدیر از خانواده زنده یاد فردی به روی صحنه بیایند.

در ادامه مراسم مجری برنامه از حامد زمانی خواننده ارزشی برای اجرای زنده قطعه "مرگ بر آمریکا" دعوت کرد. نکته جالب اینکه در اجرای ترانه با قطع شدن سیستم صوتی سالن حامد زمانی ضمن عذر خواهی از حضار خواست تا رفع شدن مشکل سیستم صوتی منتظر اجرای ترانه‌ "گزینه‌های روی میز" بمانند.

المنار برای ساخت مستند "امام خامنه ای " دست به کار شد

در ادامه این مراسم نبیل حموده رئیس دفتر شبکه المنار در تهران با تقدیر و تشکر از مسئولان برگزارکننده جشنواره مردمی عمار از نادر طالب‌زاده به عنوان اولین مربی مستند سازان این شبکه تلویزیونی که امروز آثار فاخری همچون مستند "روح‌الله"، "امام موسی صدر" و مستند شهید "محمدباقر صدر" را تهیه کردند، تشکر کرد.

حموده همچنین گفت که این گروه هم اکنون در حال ساخت مستندی درباره امام خامنه‌ای هستند.

در ادامه این مراسم حموده گزارشی از فعالیت‌های این شبکه تلویزیونی و حملاتی که به آنان شده سخن گفت. او به ماجرایی اشاره کرده که در جریان جنگ 33 روزه به دفتر آنان حمله می‌شود. او گفت: بعد از اینکه دفتر ما مورد اصابت حملات دشمن صهیونیستی قرار گرفت تنها بعد از مدت یک دقیقه و 54 ثانیه پخش شبکه از استودیویی مخفی و اضطراری از سر گرفته شد.

مدیر شبکه المنار در تهران همچنین توضیحاتی درباره تولیدات این شبکه و دشواری های برنامه سازان این شبکه در زیر حملات رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه ارائه کرد.

پس از صحبت های وی، نادر در طالب‌زاده، خانواده‌های شهیدان حسین غلام‌کبیری، جوادیان و صبوری از این مدیر رسانه ای تجلیل کردند

اهدای شاخه گل خانواده شهدا به حامد زمانی

در پایان این مراسم و پس از معرفی برگزیدگان، حامد زمانی برای اجرای ترانه "گزینه‌های روی میز" روی سن حاضر شد. حاضران قسمت هایی از این ترانه را به همراه حامد زمانی خواندند. پس از اجرای حامد زمانی خانواده شهدا دسته گل‌هایی را به نشانه تقدیر به او اهدا کردند.

این مراسم در ساعت 20:30 و با پخش انیمیشن "پیام راشل کوری 2" به کارگردانی فرهاد عظیما به پایان رسید.