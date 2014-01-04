به گزارش خبرنگار مهر، در میان اسامی نهایی تیم ملی فوتبال نیجریه برای حضور در مسابقات جام ملتهای آفریقا، نام "آلامپاسو" دروازهبان تیم ملی زیر 17 سال نیجریه هم به چشم میخورد، موضوعی که باعث تعجب بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان فوتبال نیجریه شده است.
با این حال "استفان کشی" سرمربی نیجریه با دفاع از حضور این بازیکن در لیست نهایی تیمش، گفت که این دروازهبان جوان قادر است تا خود را از نظر فنی در اردوی آماده سازی نیجریه بهبود ببخشد. وی گفت: بله، آلامپاسو تواناییهایی دارد که مرا مجبور میکند او را در کنار بازیکنان بزرگ دیگر قرار دهم. او با توانایی ساماندهی خط دفاع میتواند جنبه حیاتی برای ما داشته باشد".
کشی ادامه داد: برای افزایش اعتماد به نفس آلامپاسو، وظیفه داریم تا او را تشویق کنیم. او در تمرینات فراتر از انتظار خودش را ثابت کرده است.
تیم ملی نیجریه در مسابقات جام ملتهای آفریقا که از هفته آینده در کشور آفریقا برگزار میشود، شرکت میکند. این تیم همچنین در جام جهانی برزیل با تیمهای ایران، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین همگروه است.
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