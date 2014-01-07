توسعه شهرستان عسلویه نیازمند اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری/ لزوم تسریع در اجرای مصوبات

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان عسلویه از شهرستان‌های تازه‌تاسیس استان بوشهر است که با توجه به وجود تاسیسات بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی، این شهرستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه سال 1390 سفری به منطقه پارس جنوبی و شهرستان‌های عسلویه و کنگان داشتند و این سفر دارای برکات بسیار زیادی برای این منطقه بود و مصوبات مهمی نیز در پی داشت.

مقام معظم رهبری در این سفر تاکید بسیار زیادی بر لزوم توسعه محیط پیرامونی صنایع نفت و گاز در این منطقه داشتند و مصوبات بسیار خوبی هم در این سفر برای مردم این منطقه حاصل شد که اجرای این مصوبات در توسعه این شهرستان‌ها نقشی بسیار مهم ایفا می‌کند.

اجرای این مصوبات می‌تواند کمک بسیار بزرگی به توسعه شهرستان عسلویه باشد و این پروژه‌ها در بخش های مختلف مسکن، پروژه‌های دینی، بهداشت و درمان و مدرسه سازی و ... مصوب شده است و در راستای رفع نیازها و مشکلات مردم این شهرستان تاثیرگذار است.

تصویب 78 طرح در سفر مقام معظم رهبری به عسلویه

فرماندار شهرستان عسلویه با اشاره به اهمیت بسیار زیاد اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به شهرستان عسلویه، اظهار داشت: شهرستان عسلویه از شهرستان‌های تازه‌تاسیس استان بوشهر است که با توجه به وجود تاسیسات بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی، این شهرستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مجید محمودی به سفر دو سال پیش مقام معظم رهبری به شهرستان عسلویه و کنگان اشاره کرد و بیان داشت: این سفر دارای برکات بسیار زیادی برای این منطقه بود و مصوبات مهمی نیز در پی داشت که اجرای این مصوبات تاثیر بسیار بزرگی در توسعه شهرستان خواهد داشت.

وی به اهمیت بسیار بالای اجرای این پروژه‌ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: 78 طرح در جریان سفر مقام معظم رهبری به عسلویه مصوب شد که در بخش های مختلف بهداشتی و درمانی و اموزشی و مذهبی و . . . اجرا می‌شود و رضایت‌مندی مردم را در پی خواهد داشت.

بخش اعظمی از طرح‌ها امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد

فرماندار شهرستان عسلویه در ادامه به روند اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با تلاش های صورت گرفته شاهد سرعت بخشیدن به این پروژه‌ها هستیم و بخش اعظمی از طرح‌های امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی به تشریح این پروژه‌ها پرداخت و افزود: در حال حاضر 19 پروژه بزرگ در بخش‌های اموزشی و بهداشتی در سطح شهرستان عسلویه در دست اجرا داریم که تعداد زیادی از این پروژه‌ها از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری اجرایی که به‌زودی تکمیل و راه‌اندازی خواهند شد.

محمودی در ارتباط با برخی از پروژه‌های ورزشی مصوب سفر مقام معظم رهبری نیز گفت: سالن ورزشی چندمنظوره چاه‌مبارک از پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری است که بیش از 800 میلیون تومان اعتبار برای آن هزینه شده که شامل 600 میلیون تومان از اعتبارات نفت و 200 میلیون تومان نیز از اعتبارات استانی است.

نیمه دوم امسال ۸۳ میلیارد ریال برای طرح‌های سفر رهبری تخصیص یافت

وی در ادامه به میزان اعتبارات اختصاص یافته به مصوبات سفر رهبری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در نیمه دوم امسال ۸۳ میلیارد ریال اعتبار به مصوبات سفر مقام معظم رهبری به شهرستان عسلویه تخصیص یافت.

فرماندارعسلویه با بیان اینکه چمن مصنوعی بیدخون ، نخل تقی و زمین ورزشی عسلویه نیز به‌زودی تکمیل می‌شود گفت: این طرحها از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تامین اعتبار شده است و به زودی تکمیل و راه‌اندازی می‌شوند.

محمودی تصریح کرد: برای ساخت زمین چمن مصنوعی دو شهر نخل تقی و عسلویه 24 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به عسلویه تخصیص یافته است.

وی از اجرای هشت پروژه بهداشتی درمانی در عسلویه خبر داد و بیان کرد: تعداد هشت پروژه مهم در حوزه بهداشت و درمان در شهر عسلویه و شهرها و روستاهای اطراف از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در دست اجرا است که تکمیل این پروژه‌ها سبب ایجاد تحول اساسی در زیرساخت‌های بهداشتی درمانی می‌شود.

پرداخت 155 میلیارد تومان به مصوبات سفر رهبری و دولت

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: این سازمان همه تلاش خود را برای توسعه محیط پیرامونی در شهرستان عسلویه و همچنین دیگر نقاط استان بوشهر به کار گرفته است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

مسعود نصوری به تلاش‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای مشارکت در عمران و آبادانی و توسعه استان بوشهر و مناطق همجوار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در استان اشاره کرد و افزود: طرح‌های بسیار مهمی در زمینه راهسازی، فنی و آموزشی، آبرسانی، ورزشی، فرهنگی و . . . اجرا شده است.

وی ادامه داد: به منظور اجرای مصوبات سفر هیئت دولت و سفر مقام معظم رهبری به استان بوشهر، طی دو سال اخیر 155 میلیارد تومان از سوی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پرداخت شده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پرداخت 90 میلیارد ریال بری سند آمایش سرزمینی استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: همه تلاش خود را برای توسعه نقاط مختلف استان به کار خواهیم گرفت.

طرح‌های ورزشی مصوب سفر رهبری به عسلویه به‌زودی افتتاح می‌شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به وضعیت طرح‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری به شهرستان عسلویه اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان دارای خیر و برکت بسیار زیادی برای مردم این شهرستان بود و اجرای طرح‌های مصوب زمینه آبادی این شهرستان را فراهم خواهد کرد.

رضا جمشیدی به پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرای طرح‌های ورزشی مصوب در این شهرستان اشاره کرد و افزود: استعدادهای ورزشی بسیار خوبی در شهرستان عسلویه وجود دارد که با اجرای این طرح‌ها زمینه ظهور استعدادهای بیشتر فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه کردن در ورزش سرمایه گذاری برای آینده کشور است، تصریح کرد: چهار پروژه ورزشی در شهرستان عسلویه شامل سالن ورزشی چند منظوره چاه مبارک، چمن مصنوعی بیدخون، نخل تقی و زمین ورزشی عسلویه را در دست اجرا داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: این طرح‌ها در حال حاضر از پیشرفت خوبی برخوردار هستند و به‌زودی تکمیل و راه اندازی می شوند.