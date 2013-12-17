دولت موظف به توجه ویژه به مصوبات سفر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه در دولت یازدهم با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استاندار کرمانشاه و سایر مدیران کل ادارات و روسای سازمانهای استان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با محوریت بررسی نیازهای بودجه ای و اعتبارات این استان در حال برگزاری است.

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در این نشست اظهار داشت: رویکرد ولایت مدارانه دولت ایجاب می کند که نگاه ویژه ای به پروژه های سفر رهبری به کرمانشاه داشته باشد و موظف است در لایحه بودجه این توجه را عملیاتی کند.

سید سعید حیدری طیب اظهار داشت: با نگاه کارشناسی و دقت در مطالعات انجام شده برای مصوبات سفر رهبری و البته بستگی آن به نگاه دولت در می یابیم که همه پروژه های مصوب سال 90 در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه قابل اجراست و هیچ توجیهی برای دولت در اجرایی نشدن آنها وجود ندارد.

حیدری طیب گفت: کرمانشاه خواستگاه بسیاری از پروژه های مهم و ملی است و با توجه به اعلام اولویت های دولت در اجرای پروژه ها، استان کرمانشاه جایگاه ویژه ای در لایحه بودجه 93 را می تواند داشته باشد.

وی تصریح کرد: خواست ما از دولت در نظر گرفتن کافی اعتبار برای پروژه های کلان و روی زمین مانده ای است که برای استان کرمانشاه تبدیل به یک معضل شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطر نشان کرد: راه آهن غرب کشور، مهار آبهای سطحی، توجه به برخی پروژه های بزرگ و مهم ورزشی مثل استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه که بیش از 10 سال از آغاز احداث آن می گذرد و نیمه کاره است، تعیین تکلیف آزاد راه های استان کرمانشاه و ... باید در لایحه بودجه دیده شود.

وی با اشاره به وضعیت تأسف برانگیز پالاشگاه آناهیتا خواستار پایان دادن دولت به داستان این پالایشگاه شد.

حیدری طیب در پایان اظهار امیدواری کرد با شنیدن سخنان نمایندگان و مسئولان استان کرمانشاه به چالش های پیشروی استان بیشتر آشنا شده و فکری برای سرعت دادن به روند توسعه استان کرمانشاه کنند.