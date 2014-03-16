عسلویه؛ از یک روستا تا تبدیل شدن به پایتخت انرژی کشور/ کندی توسعه شهری عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، عسلویه شاید برای مردم استان بوشهر و یا افرادی که زیاد به این منطقه آمدهاند آشنا باشد و ویژگیهای آن را بدانند ولی برای بسیاری از افرادی که به این دیار نیامدهاند و آن را ندیدهاند مفهومی متفاوت دارد.
آنقدر اسم عسلویه به عنوان پایتخت اقتصادی و انرژی کشور مطرح شده است که هر کسی در ذهن خود از عسلویه یک پایتخت و شهر مدرن را تلقی میکند ولی وقتی به عسلویه می آیند میبینند که تفاوتها از زمین تا اسمان است.
عسلویه تا همین چند سال پیش روستایی کوچک در یکی از جنوبیترین نقاط استان بوشهر بود که جمعیت آن بسیار پائین و امکانات آن نیز ناچیز بود و به معنای کامل محروم بود.
چند سالی است که این دیار تبدیل به محل استخراج گاز از بزرگترین میدان گازی جهان شده است و بخش عمدهای گاز کشور در این منطقه تولید میشود و اقداماتی نیز برای افزایش تولید از در این منطقه در دست اجرا است.
روند توسعه فازها همگام با روند توسعه محیط پیرامونی نیست
روند توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی سالها با سرعت به پیش رفت و چند سالی هم به دلایل مختلف این روند کند شد و با رفع تحریمها امیدواریم که باز هم شاهد توسعه فازهای در دست اجرا و همچنین فازها و پالایشگاههای جدید باشیم.
این روند توسعه فازها همگام با روند توسعه محیط پیرامونی ان نبوده است و به مراتب شتاب بیشتری داشته است و در بسیاری موارد توسعه محیط پیرامونی صنایع در منطقه عسلویه مورد غفلت واقع شده است.
تفاوتهایی که در دو سمت فنسهای پارس جنوبی میبینیم نوعی تبعیض را بین صنایع و اهالی این منطقه در ذهن متبلور میسازد؛ تفاوتهایی که در برخی موارد و با یک نگاه کوتاه به چشم می آید.
تفاوتهای فراوان بین داخل فنسها و بیرون فنسها
درون فنس شرکتهای پارس جنوبی محیط سبزی با نشاط و زیبا، ساختمانهای مدرن و مستحکم، سواحلی زیبا و تمیز، خیابانها و جداول و بلوارهای شکیل و منظم و عریض را میبینیم و در مقابل در شهرهای عسلویه و نخل تقی شاهد بینظمیها و مشکلات زیادی در سطح خیابانها و معابر و محیط شهری هستیم.
هر چند عسلویه و نخل تقی تبدیل به شهر شدهاند و حالا عسلویه مرکز یک شهرستان است ولی شاید به جرات بتوان گفت که این شهر از نظر مبلمان شهری از ضعیفترین شهرهای استان بوشهر باشد.
تفاوتهای دیگری نیز بین این سمت و آن سمت فنسها وجود دارد که میتوان به وضعیت آب عسلویه و نخل تقی اشاره کرد که اعتراضات مردمی زیادی را درپی داشته است.
مسئولان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در این منطقه و همچنین وزرا و اعضای هیئت دولت همواره از توسعه محیط پیرامونی به عنوان یکی از دغدغههای خود و اولویتهای کاری خود یاد میکنند و تلاشهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است ولی آنگونه که باید شاهد تلاش جدی برای آن نیستیم.
زیبنده پایتخت انرژی و اقتصادی کشور نیست که مبلمان شهری آن در حد یک روستا باشد و علیرغم مشکلات بسیار زیادی که استقرار صنایع در این منطقه ایجاد کرده است، شاهد توسعه این شهرها و بهبود وضعیت مبلمان شهری و خدمات رفاهی و تفریحی آنها نباشیم.
اعتبارت زیادی برای توسعه شهری عسلویه هزینه شده است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در پاسخ به سول خبرنگار مهر مبنی براین که چرا توسعه شهری عسلویه و نخل تقی محقق نشده است، اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی را در این راستا انجام دادهایم و طرحهای بسیار خوبی برای عمران شهری شهرستان عسلویه صورت گرفته است.
مسعود نصوری اضافه کرد: در جریان سفر مقام معظم رهبری و همچنین هیئت دولت به شهرستان عسلویه مصوبات بسیار خوبی را در این منطقه داشتیم و بسیاری از این مصوبات اجرا شده است و به بهره برداری رسیده اند.
وی تاکید کرد: اگر نگاهی به ارقام هزینهکرد اجرای طرحهای عمرانی در این منطقه نگاه داشته باشیم میبینیم که ارقام بسیار بزرگی است و توجه بسیارخوبی به این مناطق صورت گرفته است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس تصریح کرد: عسلویه تنها یک روستا بوده است که با تلاش های صورت گرفته و توسعه آن، به یک شهر نزدیک شده است و در آینده نیز انجام خواهیم داد.
نصوری خاطرنشان ساخت: نباید عسلویه را با شهرهایی که چندین سال شهر شدهاند مقایسه کنیم و با توجه به اینکه عسلویه چند سالی بیش نیست که به شهر تبدیل شده است در آینده شاهد بهبود وضعیت آن خواهیم بود.
وی در ارتباط با سوال خبرنگار مهر مبنی بر مشکلات آب شرب عسلویه و نخل تقی نیز گفت: ما روزانه پنج هزار مترمکعب آب تصفیه شده و سالم را به این منطقه تحویل میدهیم ولی به علت فرسودگی لوله آب این شهر مشکلاتی برای آب آنها ایجاد میشود.
توسعه شتابان عسلویه را در دستور کار داریم
فرماندار شهرستان عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان عسلویه به عنوان قطب انرژی و اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی در تولید و اشتغال و اقتصاد کشور دارد و بخش عظیمی از انرژی کشور در این منطقه تولید میشود.
حسن اسماعیلی اضافه کرد: شهرستان عسلویه یک شهرستان تازه تاسیس است و باید تلاش کنیم تا با سرعت بخشیدن به روند توسعه این شهرستان، در آینده نزدیک شاهد ارتقای همه شاخصهای شهری و اداری رفاهی و تفریحی و ... در این شهرستان باشیم.
وی با بیان اینکه توسعه شتابان عسلویه را در دستور کار داریم، ادامه داد: توسعه نیازمند همکاری همه مسئولان است و باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.
فرماندار شهرستان عسلویه تصریح کرد: صنایع نیز باید در توسعه این شهرستان همکاری لازم را داشته باشند و با تامین اعتبارات مورد نیاز و همچنین مشارکت در اجرای طرحهای مختلف، زمینه را برای توسعه شهرستان فراهم سازند.
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