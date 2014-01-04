معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهرف هیات وزیران در جلسه اول دی ماه خود بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند، تا پایان شهریور ماه سال 1393 و آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل کمبود گاز در زمستان سالجاری مجبور به استفاده از مازوت می‌باشند، تا پایان سال 1392، معادل قیمت گاز مصرفی تعیین و هزینه حمل آن از مبدأ تأمین برعهده مصرف‌کنندگان می‌باشد.

این تصویب‌ نامه از اول آبان ماه سال 1392 لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 14 دی ماه برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت و نفت ابلاغ کرده است.