حضور 55 كشور در ششمین جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، 153 هنرمند از 55 كشور در بخش بین‌المللی ششمین جشنواره تجسمی فجر در رشته های عكاسی، كاریكاتور، پوستر و تصویرسازی شركت و آثار خود را ارسال كردند.

تركیه، برزیل، اندونزی، صربستان، رومانی، اتریش، ایالات متحده آمریكا، هند، روسیه، یونان، آرژانتین، آلمان، بلژیك، ایتالیا، بلغارستان، سوریه، كانادا، نیجریه،‌ هلند، پرو، كوبا، استرالیا، كره شمالی، لبنان، مالزی و ... از كشورهای شركت كننده در ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر هستند.

بخش بین‌الملل ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته های كاریكاتور با دو گرایش كارتون با موضوع هنر و چهره با موضوع سیاستمداران مطرح جهان، عكاسی با موضوع امید و شادی های زندگی، پوستر با موضوع انرژی و تصویرسازی با موضوع خانواده برگزار می‌شود.

هیات انتخاب بخش بین‌الملل پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه شامل هشت هزار و 894 عكس، یكهزار و 419 اثر پوستر، 845 كاریكاتور و یكهزار و 689 اثر تصویرسازی، آثار پذیرفته شده برای جشنواره را معرفی می‌كند.

ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در بخش ملی (نقاشی، نگارگری، سرامیك هنری، مجسمه سازی و خوشنویسی)، بین الملل (عكاسی، پوستر، كاریكاتور و تصویرسازی، و بخش مكمل (فیلم مستند هنرهای تجسمی) 14 بهمن تا پنجم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.