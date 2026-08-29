به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیکدری نژاد در پایان بازی با تیم فوتبال ملوان اظهار داشت: پرسپولیس تیم بزرگی است و طبیعی است که توقعات از بازیکنان بالا باشد. مهم این است که بتوانم به شرایط خوبی برگردم و فکر می‌کنم بازی امروز برای من و از نظر عملکرد شخصی، امتیاز مهمی بود.

وی درباره حضور در پست دفاع چپ که پست تخصصی او نیست، گفت: از روز اولی که به پرسپولیس آمدم گفتم هر پستی که کادر فنی صلاح بداند، با تمام توانم در آن بازی می‌کنم و تلاش دارم در پست غیرتخصصی هم عملکرد خوبی داشته باشم. امیدوارم این روند تا پایان فصل ادامه پیدا کند.

مدافع پرسپولیس ادامه داد: قبل از بازی با تراکتور فرصت زیادی برای بازی کردن نداشتم، اما پس از مصدومیت ابوالفضل جلالی در پست دفاع چپ به میدان رفتم. تلاش می‌کنم در این پست هم بهترین عملکردم را داشته باشم.

تیکدری‌نژاد درباره اینکه هنوز فرصت زیادی برای بازی در پست تخصصی خود پیدا نکرده است، بیان کرد: در خط جلو ترافیک زیادی وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره اینکه چه بازیکنی به میدان برود، بر عهده کادر فنی است. پرسپولیس تیم بزرگی است و همه بازیکنان دوست دارند برای این تیم بازی کنند. من هم از این قاعده مستثنی نیستم و چه در پست تخصصی و چه در پست غیرتخصصی، هر زمان که فرصت بازی داشته باشم، تمام تلاشم را می‌کنم.

وی در خصوص فشردگی مسابقات و برگزاری بازی‌ها در فاصله سه یا چهار روز یک‌بار گفت: انجام بازی‌های سنگین در فاصله کوتاه، فشار زیادی به بازیکنان وارد می‌کند، اما از طرفی این موضوع جذابیت فوتبال را بیشتر می‌کند. وقتی تیم هر سه روز یک‌بار بازی دارد، باید همیشه آماده باشد تا در هر لحظه بتواند عملکرد خوبی داشته باشد.

مدافع پرسپولیس افزود: ما فعلاً از این برنامه مسابقات استقبال می‌کنیم و امیدوارم این روند تا پایان فصل ادامه داشته باشد.

تیکدری‌نژاد درباره حضور بازیکنانی که از تیم‌های دیگر به پرسپولیس آمده‌اند نیز گفت: گذشته دیگر مهم نیست. همه ما که از تیم‌های دیگر به پرسپولیس آمده‌ایم، هدف مشترکی داریم و آن هم سربلندی پرسپولیس است. برای موفقیت تیم باید کنار هم بجنگیم و تلاش کنیم و تفاوتی ندارد بازیکنان از نظر فنی یا اخلاقی چه شرایطی داشته باشند؛ مهم این است که همه برای موفقیت پرسپولیس تلاش کنند.