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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

تمجید سایت فدراسیون جهانی والیبال از لیبروی ایران

تمجید سایت فدراسیون جهانی والیبال از لیبروی ایران

سایت فدراسیون جهانی والیبال پس از صعود تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران به فینال، به تمجید از عملکرد این تیم پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال در مسابقات جهانی دوحه در مرحله نیمه‌نهایی موفق به شکست آرژانتین شدند.

سایت فدراسیون جهانی والیبال پس از برد ایران مقابل آرژانتین در نیمه نهایی مسابقات جهانی زیر ۱۷ سال پسر در دوحه نوشت: پارسا مقصودی لیبروی ایران که بارها در کار دفاعی و بازی انتقالی مشارکت داشت، به انرژی و تمرکز تیم به عنوان بخش‌های مهم عملکرد اشاره کرد.

پارسا مقصودی درباره بازی مقابل آرژانتین گفت: «ما بازی خوبی انجام دادیم و در کل عملکرد خوبی داشتیم. حریف ما خیلی خوب بود و خوب بازی کرد و ما بازی را از نزدیک آنالیز کردیم. امیدوارم فردا دوباره برنده شویم. انرژی ایران امروز بسیار قوی بود. من به طور ویژه فعال بودم و سعی می‌کردم عملکردم را در تمام طول مسابقه نشان دهم. ما سعی می‌کنیم انرژی خوب و فضای خوبی را برای پیروزی حفظ کنیم و این چیزی بود که ما را به فینال رساند.

کد مطلب 6931023
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • Firouz IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      باززی‌های‌والبالیست‌های‌نوجوان‌‌ ایرانی‌بسیارخوب‌وهوشمندانه‌بود‌. واقعیت‌این‌است‌که‌درکشورهای‌ صاحب‌والیبال‌رسیدن‌به‌قهرنانی‌ دراین رده‌سنی‌هدف‌نیست‌.هدف‌ آمادا‌سازی‌نوجوان‌هاست‌برای‌ قهرمانی‌در رده‌بزرگ‌سالان‌.

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