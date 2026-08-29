به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از شروعی قدرتمند و کسب سه پیروزی متوالی در سه هفته ابتدایی لیگ برتر، شامگاه جمعه ششم شهریور در هفته چهارم این رقابت‌ها به مصاف فولاد خوزستان رفت؛ دیداری که در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در کسب چهارمین پیروزی متوالی خود ناکام بمانند.

استقلال در این مسابقه با وجود در اختیار داشتن بخش بیشتری از مالکیت توپ و ایجاد موقعیت‌های بیشتر نسبت به میزبان، نتوانست از برتری خود در جریان بازی استفاده کند و در نهایت به یک امتیاز رضایت داد. آبی‌پوشان در شرایطی زمین مسابقه را ترک کردند که با توجه به روند خوب سه هفته نخست، انتظار می‌رفت همچنان به صدرنشینی خود ادامه دهند.

تساوی مقابل فولاد باعث شد استقلال دو امتیاز مهم را در آستانه یکی از حساس‌ترین دیدارهای فصل از دست بدهد. آبی‌پوشان حالا در شرایطی باید خود را برای دربی ۱۰۷ مقابل پرسپولیس آماده کنند که ادامه حضور آنها در صدر جدول دیگر در اختیار خودشان نیست و نتایج سایر مدعیان می‌تواند جایگاه استقلال را تحت تأثیر قرار دهد.

این تساوی همچنین نخستین توقف استقلال در فصل جدید لیگ برتر بود؛ تیمی که پیش از این سه دیدار ابتدایی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود و با اعتمادبه‌نفس بالایی وارد هفته چهارم شده بود. با این حال، ناکامی در گلزنی برابر فولاد نشان داد آبی‌ها برای حفظ روند موفقیت‌آمیز خود، به‌خصوص در دیدارهای حساس و فشرده پیش رو، باید از فرصت‌های ایجادشده بهره بیشتری ببرند.

ادموند اختر کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در رابطه با عملکرد این تیم در بازی با فولاد خوزستان اظهار داشت: استقلال عملکرد خوبی داشت و اگر بازیکنان کمی دقت می کردند می توانستند پیروز از زمین خارج شوند. استقلال مقابل فولاد به یک امتیاز رسید و نباید بابت عدم کسب سه امتیاز بازیکنان را سرزنش کرد. همین یک امتیاز می‌تواند در ادامه راه و به‌خصوص در آستانه دربی به استقلال کمک کند. مهم این است که تیم آرامش خود را حفظ کند و وارد حاشیه نشود.

کارشناس فوتبال با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون استقلال پیش از دیدار با فولاد اظهار داشت: پیش از بازی با فولاد تلاش زیادی شد تا حواشی مختلفی اطراف استقلال ایجاد شود و این مسائل بیشتر در فضای مجازی دیده می‌شد، اما استقلال توانست عملکرد خوبی داشته باشد و تحت تأثیر این حواشی قرار نگیرد.

پیشکسوت استقلال درباره شرایط این تیم در آستانه دربی ۱۰۷ اظهار داشت: هر دو تیم استقلال و پرسپولیس نسبت به سال‌های گذشته شروع بهتری در لیگ برتر داشته‌اند و هر دو تیم از مدعیان رقابت‌های این فصل محسوب می‌شوند.

وی افزود: در کنار مسائل فنی، هواداران نیز با احساسات زیادی نتایج تیم خود را دنبال می‌کنند و در فضای مجازی هم شاهد شکل‌گیری موج‌های مختلفی پیرامون استقلال هستیم. در چنین شرایطی، حفظ آرامش و ثبات می‌تواند به تیم کمک زیادی کند.

پیشکسوت استقلال درباره احتمال انتخاب مدیرعامل جدید برای این باشگاه و اینکه آیا هلدینگ باید به علی تاجرنیا اعتماد کند، گفت: به نظر من هلدینگ باید به تاجرنیا اعتماد کند و او در استقلال ماندگار شود. اگر قرار باشد تاجرنیا تغییر کند، مطمئن باشید باشگاه با مشکل مواجه خواهد شد. امیدوارم او در این مسئولیت باقی بماند، چرا که در شرایط فعلی همین فرد باید در باشگاه باشد.

اختر ادامه داد: تاجرنیا در حال حاضر از همه مسائل خبر دارد و شرایط را مدیریت می‌کند. به نظرم دوره «بخوربخور» در باشگاه تمام شده است؛ حداقل فعلاً تمام شده و امیدوارم همین روند ادامه داشته باشد.