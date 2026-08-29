به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی ظهر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه مجموعه پل‌ها و زیرگذر بزرگراه شهید رئیسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه در منطقه کم‌برخوردار حصه است که اتصال دو بخش شمالی و جنوبی حصه را برقرار می‌کند، ایمنی تردد را افزایش می‌دهد و نقش حیاتی در محور اصلی ورود و خروج شهر ایفا می‌کند.

وی از همکاری وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی برای آزادسازی مسیر رینگ چهارم تا اراضی ارتش قدردانی کرد و گفت: این رینگ حفاظتی شهر اصفهان که به‌تازگی به اراضی راه‌آهن رسیده، باید با تفاهم‌نامه برای ادامه حرکت به اراضی ارتش تسریع شود تا ضلع جنوبی شهر نیز از آن بهره‌مند شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به اتمام ساختمان خط ۲ مترو اشاره و خاطرنشان کرد: این خط از منطقه زینبیه تا میدان امام حسین به طول ۱۴.۵ کیلومتر، شامل ۱۶ ایستگاه آماده است. ساختمان بخش مهم آن به پایان رسیده و منتظر ورود ناوگان هستیم که در همین سال افتتاح شود.

نورصالحی افزود: تامین قطار برای این خط با توجه به موانع موجود، نیازمند حمایت دولت است تا هر چه زودتر شاهد بهره برداری از خط ۲ مترو اصفهان باشیم.

وی از مصوبه شورای شهر برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز قدردانی کرد و گفت: ورود سه‌هزار تاکسی برقی، تبدیل ۲۰۰ اتوبوس فرسوده به برقی و ۲ هزار موتورسیکلت برقی مصوب شده است. امیدواریم با همکاری دولت و دستگاه‌های مرتبط، این طرح در شهر اصفهان به‌زودی اجرا شود.