به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر شنبه در این آیین اظهار کرد : مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت جهاد دانشگاهی دشتستان با هدف ارائه آموزشهای تخصصی و مهارتی کوتاهمدت و پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه راهاندازی شده است.
ارسلان زارع تصریح کرد: این مرکز میتواند نقش مؤثری در ارتقای مهارتهای شغلی و تخصصی شهروندان و توسعه آموزشهای کاربردی در منطقه داشته باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر نیز بیان کرد: مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت جهاد دانشگاهی دشتستان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال با زیربنای ۴۰۰ مترمربع، احداث و تجهیز شده که اکنون به بهرهبرداری رسید.
دومین پروژه جهاد دانشگاهی در برازجان
علی احمدیزاده با اشاره به دومین پروژه جهاد دانشگاهی در برازجان نیز گفت: فرهنگسرای جهاد دانشگاهی نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و در مساحتی حدود ۳۰۰ مترمربع احداث، بهرهبرداری شد.
وی تصریح کرد: فرهنگسرای جهاد دانشگاهی با رویکرد توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی و ایجاد فضایی مناسب برای اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی، در اختیار شهروندان و جامعه هدف قرار خواهد گرفت.
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