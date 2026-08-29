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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

مرکز آموزش‌های تخصصی در دشتستان افتتاح شد

مرکز آموزش‌های تخصصی در دشتستان افتتاح شد

بوشهر- همزمان با هفته دولت مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی دشتستان با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر شنبه در این آیین اظهار کرد : مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی دشتستان با هدف ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی کوتاه‌مدت و پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه راه‌اندازی شده است.

ارسلان زارع تصریح کرد: این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای مهارت‌های شغلی و تخصصی شهروندان و توسعه آموزش‌های کاربردی در منطقه داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر نیز بیان کرد: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی دشتستان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال با زیربنای ۴۰۰ مترمربع، احداث و تجهیز شده که اکنون به بهره‌برداری رسید.

دومین پروژه جهاد دانشگاهی در برازجان

علی احمدی‌زاده با اشاره به دومین پروژه جهاد دانشگاهی در برازجان نیز گفت: فرهنگسرای جهاد دانشگاهی نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و در مساحتی حدود ۳۰۰ مترمربع احداث، بهره‌برداری شد.

وی تصریح کرد: فرهنگسرای جهاد دانشگاهی با رویکرد توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و ایجاد فضایی مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، در اختیار شهروندان و جامعه هدف قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6931685

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