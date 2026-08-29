به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر شنبه در این آیین اظهار کرد : مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی دشتستان با هدف ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی کوتاه‌مدت و پاسخگویی به نیازهای آموزشی جامعه راه‌اندازی شده است.

ارسلان زارع تصریح کرد: این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای مهارت‌های شغلی و تخصصی شهروندان و توسعه آموزش‌های کاربردی در منطقه داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر نیز بیان کرد: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی دشتستان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال با زیربنای ۴۰۰ مترمربع، احداث و تجهیز شده که اکنون به بهره‌برداری رسید.

دومین پروژه جهاد دانشگاهی در برازجان

علی احمدی‌زاده با اشاره به دومین پروژه جهاد دانشگاهی در برازجان نیز گفت: فرهنگسرای جهاد دانشگاهی نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و در مساحتی حدود ۳۰۰ مترمربع احداث، بهره‌برداری شد.

وی تصریح کرد: فرهنگسرای جهاد دانشگاهی با رویکرد توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و ایجاد فضایی مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، در اختیار شهروندان و جامعه هدف قرار خواهد گرفت.