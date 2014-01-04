بازیکنانم بازی با فولاد را شوخی گرفتند/ نقطه قوت استقلال نقطه ضعف ماست

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم استقلال صنعتی برابر فولاد خوزستان در هفته بیست و یکم اظهار داشت: ما بازی را خوب شروع کردیم ولی در یک سوم زمین حریف عملکرد مناسبی نداشتیم. سرعت بازی تیم فولاد هم بالا بود. هر چقدر که بازیکنان فولاد انگیزه داشتند، بازیکنان ما بی انگیزه بودند و برای آنها این مسابقه بی روح بود! انگار نه انگار که در لیگ برتر بازی داشتیم.

وی با بیان اینکه نمی‌داند چه بلایی سر تیم استقلال آمده است، تاکید کرد: ما در دور برگشت مسابقات لیگ برتر، گل‌های زیادی نزده‌ایم. بازیکنانم آنجا که باید کار را تمام کنند، کاری از پیش نمی‌برند. باید بیشتر بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی باعث شده تیم ما اینگونه شود.

سرمربی استقلال صنعتی با انتقاد مجدد از بازیکنانش خاطرنشان کرد: واقعا بازی با فولاد حساسیت زیادی داشت و تماشاگر زیادی هم برای تماشای آن به استادیوم آمده بود. این بازی در حد نام فوتبال خوزستان بود ولی بازیکنان استقلال انگار بازی را شوخی گرفته و بی خیال بودند. انگار آنها فوتبال خیابانی بازی می‌کردند!

ویسی درباره دلیل بی انگیزگی بازیکنانش تصریح کرد: بازیکنانم تا در یک بازی امتیاز می‌گیرند فکر می‌کنند خبری شده است. من تعجب می‌کنم چون تیم ما بازیکنان با تجربه زیادی دارد. بازیکنانی که اکثرا تیم ملی را هم تجربه کرده‌اند. آنها نباید در زمین و وسط مسابقه وا بدهند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال سقوط استقلال به لیگ دسته اول، گفت: ما صد درصد در لیگ برتر می‌مانیم. تیمی که 21 هفته وسط جدول بوده است، این توانایی را دارد که 9 هفته دیگر هم در این جایگاه بماند. ولی بحث این است که انتظارات از تیم استقلال و بازیکنان بزرگش بیشتر است. به هر حال تیم ما با یک بازی خوب دیگر به شرایط عادی بر می‌گردد.

ویسی با اشاره به بازی هفته آینده استقلال صنعتی با استقلال تهران، تاکید کرد: این بازی برای هر دو تیم حساس است. من مطمئنم دست پر از تهران بر می‌گردیم. البته استقلال این روزها روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد خوب گل می‌زند. در حالی که تیم ما تاکنون 14 گل را روی ضربات ایستگاهی دریافت کرده. به نوعی نقطه قوت استقلال نقطه ضعف تیم ماست که باید حواسمان در این زمینه جمع باشد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز جمعه موفق شد در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال تیم استقلال صنعتی را با نتیجه 2 بر صفر شکست بدهد.