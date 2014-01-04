40 کانون فرهنگی و هنری مساجد در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی اصل ظهر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دبیرخانه مساجد استان اظهار داشت: ساختمان دبیرخانه کانون مساجد خراسان جنوبی با 356 مترمربع در دو طبقه ساخته شده است.

وی با اشاره به اعتبارات این ساختمان افزود: مبلغ 570 میلیون ریال از طرف اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و بالغ بر یک میلیارد و 500میلیون ریال از ستاد عالی دبیرخانه کانون مساجد کشور هزینه شده است.

مسئول دبیر خانه کانون مساجد استان خراسان جنوبی به 352 کانون فرهنگی و هنری فعال در استان اشاره و اظهار کرد: از این تعداد 11 کانون در بشرویه، 83 کانون در بیرجند، 15 کانون در خوسف، 25 کانون در درمیان، 22 کانون در زیرکوه، 20 کانون در سرایان، 36 کانون در سربیشه، 37 کانون در طبس، 22 کانون فردوس، 43 کانون در قاین و 38 کانون در شهرستان نهبندان است.

وی بیان کرد: با توجه به سهمیه که برای استان ها در نظرگرفته شده تا پایان سال جاری 40 کانون دیگر در خراسان جنوبی راه اندازی خواهد شد.

حجت الاسلام زاهدی اصل با اشاره به تعداد کتابخانه های کانون مساجد استان بیان داشت: 31 کتابخانه مجوز دار در کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی وجود دارد و تلاش داریم براین تعداد افزوده شود.