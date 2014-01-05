کشف 2.5 تن انواع مواد مخدر در فارس/ کشف ماده مخدر صنعتی جدید برای اولین بار درکشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری آخرین کشفیات مواد مخدر استان فارس، گفت: طی یک هفته گذشته پنج باند بزرگ مواد مخدر در استان فارس کشف شد که در این راستا دو هزار کیلو انواع مواد مخدر و 514 کیلو هروئین کشف شد.

وی تصریح کرد: در این راستا 43 نفر دستگیر، 29 دستگاه خودرو ضبط، پنج قبضه سلاح، 19 تیغه خشاب، 658 عدد فشنگ کشف شد.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص ارزش مالی این کشفیات نیز افزود: 123 میلیارد ریال ارزش مالی مواد مخدر و هفت میلیارد و 250 میلیون ارزش خودرو های کشف شده است.

سردار سجادیان تاکید کرد: طی عملیات های انجام شده هیچگونه صدمه ای به مامورین انتظامی فارس وارد نشده است.

وی تصریح کرد: این محموله ها در شهرستانهای داراب، خرم بید، مرودشت، لار و استهبان کشف شده است.

"ماشاروم" در شیراز کشف شد

فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشف یک نوع مواد مخدر صنعتی در شیراز، گفت: برای اولین بار در کشور یک نوع مواد مخدر صنعتی به نام "ماشاروم" در شیراز کشف شد.

وی افزود: با اطلاعات به دست آمده توزیع کننده این نوع مواد شناسایی و دستگیر شد.

سردار سجادیان با بیان اینکه "ماشاروم" از کشورهای شمال غربی وارد ایران شده است، تاکید کرد: طبق اطلاعات به دست آمده این مواد از طریق یکی از دوستان فرد توزیع کننده وارد شده که البته این شخص نیز شناسایی شده است.

فرمانده انتظامی فارس افزود: این نوع مواد صنعتی به شکل کاغذ و تکه های پازل بوده و هر برگ به قیمت 175 هزار تومان به فروش می رسد.