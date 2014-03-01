برنامه کامل دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در هشت گروه برتر از دوم خردادماه سال 93 آغاز میشود و به مدت 45 روز یعنی تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران ایران در گروه A لیگ جهانی 2014 با تیمهای برزیل، ایتالیا و لهستان هم گروه است و بر اساس این برنامه دیدارهای خود در تهران را برابر حریفان ساعت 21 در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد کرد. روسیه، آمریکا، بلغارستان و صربستان نیز در گروه دوم لیگ جهانی والیبال با یکدیگر رقابت میکنند.
برنامه دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در دو گروه اول و دوم (هشت تیم برتر) به وقت محلی میزبان به شرح زیر است:
گروه اول:
* 2 خرداد، برزیل - ایتالیا، ساعت 14:35 – شهر یاراگوا دوسو ، سالن آرنا یاراگوا
* 3 خرداد، برزیل - ایتالیا، ساعت 10- سالن یاراگوا دوسو، سالن ارنا یاراگوا
* 8 خرداد، برزیل - لهستان، 14:35- شهر مارینگا، سالن کیناسیو
* 9 خرداد، برزیل - لهستان، 14:35- شهر مارینگا، سالن کیناسیو
* 9 خرداد، ایتالیا - ایران، ساعت 20- شهر تریسته، پالا تریسته
* 11 خرداد، ایتالیا - ایران، ساعت 19 – شهر ورنا، سالن المپیک
* 16 خرداد، برزیل -ایران ، ساعت 9:50 – شهر سائوپائولو، سالن کیناسیو بیراپور
* 16 خرداد، ایتالیا - لهستان ، ساعت 20، شهر باری سالن پالافلوریو
* 17 خرداد، برزیل - ایران، ساعت 9:50- شهر سائوپائولو، سالن کیناسیو بیراپور
* 18 خرداد، ایتالیا - لهستان، ساعت 20، شهر رم، سالن فوروایتالیک
* 23 خرداد، ایران - برزیل، ساعت 21، شهر تهران، سالن آزادی
* 23 خرداد، لهستان - ایتالیا ، ساعت 19:30، شهر کوتویک سالن اسپودک
* 25 خرداد، ایران - برزیل، ساعت 21، شهر تهران – سالن آزادی
* 25 خرداد، لهستان - ایتالیا، ساعت 19:30، شهر لوز سالن اطلس آرنا
* 30 خرداد، ایران - ایتالیا، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادی
* 30 خرداد، لهستان - برزیل، ساعت 19:30، شهر کراکو سالن کراکو
* 1 تیرماه، ایران - ایتالیا، ساعت 21 ، شهر تهران سالن ازادی
* 1 تیرماه، لهستان - برزیل، ساعت 19:30، شهر بیگوزد، سالن لوزینکا
* 6 تیرماه، ایران - لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن ازادی
* 8 تیرماه، ایران - لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادی
* 12 تیرماه، ایتالیا - برزیل، ساعت 20، شهر بولوگنا، سالن پلامالاکوتی
* 13 تیرماه، لهستان - ایران، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ایرگو آرنا
* 14 تیرماه، لهستان - ایران، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ایرگوآرنا
* 15 تیرماه، ایتالیا - برزیل، ساعت 17، شهر میلان، سالن فروم آساگ
گروه دوم:
3* خرداد، بلغارستان - ایالات متحده، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشی – فرهنگی
* 4 خرداد، بلغارستان - ایالات متحده، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشی – فرهنگی
* 9 خرداد، صربستان - روسیه، ساعت 20، شهر نیز، سالن شهر نیز
* 11 خرداد، صربستان - روسیه، ساعت 20، شهر بلگرد سالن پیونیر
* 16 خرداد، ایالات متحده - روسیه، ساعت 19، شهر تی بی دی
* 17 خرداد، بلغارستان - صربستان، ساعت 20، شهر صوفیه سالن آرنا آرنیک
* 17 خرداد، ایالات متحده - روسیه ، ساعت 19، شهر تی بی دی
* 18 خرداد، بلغارستان - صربستان، ساعت 20، شهر صوفیه سالن آرنا آرنیک
* 23 خرداد، ایالات متحده - صربستان، ساعت 19، شهر شیگاکو سالن فاویلین
* 23 خرداد؛ روسیه - بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک
* 24 خرداد، ایالات متحده - صربستان، ساعت 19، شهر شیگاکو سالن فاویلین
* 25 خرداد، روسیه - بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک
* 30 خرداد، روسیه - صربستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک
* 30 خرداد، ایالات متحده - بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استیک سالن آرنا
* 31 خرداد، روسیه - صربستان، ساعت 18، شهر سورگات سالن انرژیتیک
* 31 خرداد، ایالات متحده - بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استیک، سالن آرنا
* 6 تیرماه، روسیه - ایالات متحده، ساعت 18، شهر لینگراد، سالن یانتامی
* 6 تیرماه، صربستان - بلغارستان، ساعت 20، شهر نوی ست، سالن وجودینا
* 7 تیرماه؛ روسیه - ایالات متحده، ساعت 18، شهر لینگراد، سالن یانتامی
* 8 تیرماه، صربستان - بلغارستان، ساعت 20، شهر نیز سالن اس سی
* 13 تیرماه، صربستان - ایالات متحده، ساعت 20 ، شهر نوی ست، سالن وجودینا
* 14 تیرماه، بلغارستان - روسیه، ساعت 20 ، شهر صوفیه، سالن آرنا آرمیک
* 15 تیرماه، بلغارستان - روسیه، ساعت 20، شهر صوفیه، سانل ارنا آرمیک
* 15 تیرماه، صربستان - ایالات متحده، ساعت 20 ، بلگراد، سالن پیونیر
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