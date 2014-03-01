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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

برنامه کامل دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال اعلام شد

برنامه کامل دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال اعلام شد

دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در گروه هشت تیم برتر با دیدار تیم‌های برزیل و ایتالیا آغاز می‌شود و روسیه مدافع عنوان قهرمانی در هفته دوم برای دفاع از این مسابقات خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در هشت گروه برتر از دوم خردادماه سال 93 آغاز می‌شود و به مدت 45 روز یعنی تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران ایران در گروه A لیگ جهانی 2014 با تیم‌های برزیل، ایتالیا و لهستان هم گروه است و بر اساس این برنامه دیدارهای خود در تهران را برابر حریفان ساعت 21 در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد کرد. روسیه، آمریکا، بلغارستان و صربستان نیز در گروه دوم لیگ جهانی والیبال با یکدیگر رقابت می‌کنند.

برنامه دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در دو گروه اول و دوم (هشت تیم برتر) به وقت محلی میزبان به شرح زیر است:

گروه اول:
* 2 خرداد، برزیل - ایتالیا، ساعت 14:35 – شهر یاراگوا دوسو ، سالن آرنا یاراگوا
* 3 خرداد، برزیل - ایتالیا، ساعت 10- سالن یاراگوا دوسو، سالن ارنا یاراگوا
* 8 خرداد، برزیل - لهستان، 14:35- شهر مارینگا، سالن کیناسیو
* 9 خرداد، برزیل - لهستان، 14:35- شهر مارینگا، سالن کیناسیو
* 9 خرداد، ایتالیا - ایران، ساعت 20- شهر تریسته، پالا تریسته
* 11 خرداد، ایتالیا - ایران، ساعت 19 – شهر ورنا، سالن المپیک
* 16 خرداد، برزیل -ایران ، ساعت 9:50 – شهر سائوپائولو، سالن کیناسیو بیراپور
* 16 خرداد، ایتالیا - لهستان ، ساعت 20، شهر باری سالن پالافلوریو
* 17 خرداد، برزیل - ایران، ساعت 9:50- شهر سائوپائولو، سالن کیناسیو بیراپور
* 18 خرداد، ایتالیا - لهستان، ساعت 20، شهر رم، سالن فوروایتالیک
* 23 خرداد، ایران - برزیل، ساعت 21، شهر تهران، سالن آزادی
* 23 خرداد، لهستان - ایتالیا ، ساعت 19:30، شهر کوتویک سالن اسپودک
* 25 خرداد، ایران - برزیل، ساعت 21، شهر تهران – سالن آزادی
* 25 خرداد، لهستان - ایتالیا، ساعت 19:30، شهر لوز سالن اطلس آرنا
* 30 خرداد، ایران - ایتالیا، ساعت 21، شهر تهران  سالن آزادی
* 30 خرداد، لهستان - برزیل، ساعت 19:30، شهر کراکو سالن کراکو
* 1 تیرماه، ایران - ایتالیا، ساعت 21 ، شهر تهران سالن ازادی
* 1 تیرماه، لهستان - برزیل، ساعت 19:30، شهر بیگوزد، سالن لوزینکا
* 6 تیرماه، ایران - لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن ازادی
* 8 تیرماه، ایران - لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادی
* 12 تیرماه، ایتالیا - برزیل، ساعت 20، شهر بولوگنا، سالن پلامالاکوتی
* 13 تیرماه، لهستان - ایران، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ایرگو آرنا
* 14 تیرماه، لهستان - ایران، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ایرگوآرنا
* 15 تیرماه، ایتالیا - برزیل، ساعت 17، شهر میلان، سالن فروم آساگ

گروه دوم:
3* خرداد، بلغارستان - ایالات متحده، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشی – فرهنگی
* 4 خرداد، بلغارستان - ایالات متحده، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشی – فرهنگی
* 9 خرداد، صربستان - روسیه، ساعت 20، شهر نیز، سالن شهر نیز
* 11 خرداد، صربستان - روسیه، ساعت 20، شهر بلگرد سالن پیونیر
* 16 خرداد، ایالات متحده - روسیه، ساعت 19، شهر تی بی دی
* 17 خرداد، بلغارستان - صربستان، ساعت 20، شهر صوفیه سالن آرنا آرنیک
* 17 خرداد، ایالات متحده - روسیه ، ساعت 19، شهر تی بی دی
* 18 خرداد، بلغارستان - صربستان، ساعت 20، شهر صوفیه سالن آرنا آرنیک
* 23 خرداد، ایالات متحده - صربستان، ساعت 19، شهر شیگاکو سالن فاویلین
* 23 خرداد؛ روسیه - بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک
* 24 خرداد، ایالات متحده - صربستان، ساعت 19، شهر شیگاکو سالن فاویلین
* 25 خرداد، روسیه - بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک
* 30 خرداد، روسیه - صربستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک
* 30 خرداد، ایالات متحده - بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استیک سالن آرنا
* 31 خرداد، روسیه - صربستان، ساعت 18، شهر سورگات سالن انرژیتیک
* 31 خرداد، ایالات متحده - بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استیک، سالن آرنا
* 6 تیرماه، روسیه - ایالات متحده، ساعت 18، شهر لینگراد، سالن یانتامی
* 6 تیرماه، صربستان - بلغارستان، ساعت 20، شهر نوی ست، سالن وجودینا
* 7 تیرماه؛ روسیه - ایالات متحده، ساعت 18، شهر لینگراد، سالن یانتامی
* 8 تیرماه، صربستان - بلغارستان، ساعت 20، شهر نیز سالن اس سی
* 13 تیرماه، صربستان - ایالات متحده، ساعت 20 ، شهر نوی ست، سالن وجودینا
* 14 تیرماه، بلغارستان - روسیه، ساعت 20 ، شهر صوفیه، سالن آرنا آرمیک
* 15 تیرماه، بلغارستان - روسیه، ساعت 20، شهر صوفیه، سانل ارنا آرمیک
* 15 تیرماه، صربستان - ایالات متحده، ساعت 20 ، بلگراد، سالن پیونیر

کد مطلب 2246620

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