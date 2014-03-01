برنامه کامل دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در هشت گروه برتر از دوم خردادماه سال 93 آغاز می‌شود و به مدت 45 روز یعنی تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران ایران در گروه A لیگ جهانی 2014 با تیم‌های برزیل، ایتالیا و لهستان هم گروه است و بر اساس این برنامه دیدارهای خود در تهران را برابر حریفان ساعت 21 در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد کرد. روسیه، آمریکا، بلغارستان و صربستان نیز در گروه دوم لیگ جهانی والیبال با یکدیگر رقابت می‌کنند.

برنامه دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال در دو گروه اول و دوم (هشت تیم برتر) به وقت محلی میزبان به شرح زیر است:

گروه اول:

* 2 خرداد، برزیل - ایتالیا، ساعت 14:35 – شهر یاراگوا دوسو ، سالن آرنا یاراگوا

* 3 خرداد، برزیل - ایتالیا، ساعت 10- سالن یاراگوا دوسو، سالن ارنا یاراگوا

* 8 خرداد، برزیل - لهستان، 14:35- شهر مارینگا، سالن کیناسیو

* 9 خرداد، برزیل - لهستان، 14:35- شهر مارینگا، سالن کیناسیو

* 9 خرداد، ایتالیا - ایران، ساعت 20- شهر تریسته، پالا تریسته

* 11 خرداد، ایتالیا - ایران، ساعت 19 – شهر ورنا، سالن المپیک

* 16 خرداد، برزیل -ایران ، ساعت 9:50 – شهر سائوپائولو، سالن کیناسیو بیراپور

* 16 خرداد، ایتالیا - لهستان ، ساعت 20، شهر باری سالن پالافلوریو

* 17 خرداد، برزیل - ایران، ساعت 9:50- شهر سائوپائولو، سالن کیناسیو بیراپور

* 18 خرداد، ایتالیا - لهستان، ساعت 20، شهر رم، سالن فوروایتالیک

* 23 خرداد، ایران - برزیل، ساعت 21، شهر تهران، سالن آزادی

* 23 خرداد، لهستان - ایتالیا ، ساعت 19:30، شهر کوتویک سالن اسپودک

* 25 خرداد، ایران - برزیل، ساعت 21، شهر تهران – سالن آزادی

* 25 خرداد، لهستان - ایتالیا، ساعت 19:30، شهر لوز سالن اطلس آرنا

* 30 خرداد، ایران - ایتالیا، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادی

* 30 خرداد، لهستان - برزیل، ساعت 19:30، شهر کراکو سالن کراکو

* 1 تیرماه، ایران - ایتالیا، ساعت 21 ، شهر تهران سالن ازادی

* 1 تیرماه، لهستان - برزیل، ساعت 19:30، شهر بیگوزد، سالن لوزینکا

* 6 تیرماه، ایران - لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن ازادی

* 8 تیرماه، ایران - لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادی

* 12 تیرماه، ایتالیا - برزیل، ساعت 20، شهر بولوگنا، سالن پلامالاکوتی

* 13 تیرماه، لهستان - ایران، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ایرگو آرنا

* 14 تیرماه، لهستان - ایران، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ایرگوآرنا

* 15 تیرماه، ایتالیا - برزیل، ساعت 17، شهر میلان، سالن فروم آساگ

گروه دوم:

3* خرداد، بلغارستان - ایالات متحده، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشی – فرهنگی

* 4 خرداد، بلغارستان - ایالات متحده، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشی – فرهنگی

* 9 خرداد، صربستان - روسیه، ساعت 20، شهر نیز، سالن شهر نیز

* 11 خرداد، صربستان - روسیه، ساعت 20، شهر بلگرد سالن پیونیر

* 16 خرداد، ایالات متحده - روسیه، ساعت 19، شهر تی بی دی

* 17 خرداد، بلغارستان - صربستان، ساعت 20، شهر صوفیه سالن آرنا آرنیک

* 17 خرداد، ایالات متحده - روسیه ، ساعت 19، شهر تی بی دی

* 18 خرداد، بلغارستان - صربستان، ساعت 20، شهر صوفیه سالن آرنا آرنیک

* 23 خرداد، ایالات متحده - صربستان، ساعت 19، شهر شیگاکو سالن فاویلین

* 23 خرداد؛ روسیه - بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک

* 24 خرداد، ایالات متحده - صربستان، ساعت 19، شهر شیگاکو سالن فاویلین

* 25 خرداد، روسیه - بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک

* 30 خرداد، روسیه - صربستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژیتیک

* 30 خرداد، ایالات متحده - بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استیک سالن آرنا

* 31 خرداد، روسیه - صربستان، ساعت 18، شهر سورگات سالن انرژیتیک

* 31 خرداد، ایالات متحده - بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استیک، سالن آرنا

* 6 تیرماه، روسیه - ایالات متحده، ساعت 18، شهر لینگراد، سالن یانتامی

* 6 تیرماه، صربستان - بلغارستان، ساعت 20، شهر نوی ست، سالن وجودینا

* 7 تیرماه؛ روسیه - ایالات متحده، ساعت 18، شهر لینگراد، سالن یانتامی

* 8 تیرماه، صربستان - بلغارستان، ساعت 20، شهر نیز سالن اس سی

* 13 تیرماه، صربستان - ایالات متحده، ساعت 20 ، شهر نوی ست، سالن وجودینا

* 14 تیرماه، بلغارستان - روسیه، ساعت 20 ، شهر صوفیه، سالن آرنا آرمیک

* 15 تیرماه، بلغارستان - روسیه، ساعت 20، شهر صوفیه، سانل ارنا آرمیک

* 15 تیرماه، صربستان - ایالات متحده، ساعت 20 ، بلگراد، سالن پیونیر