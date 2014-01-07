ابتکار جدید گداهای لرستان در راه اندازی تور تکدی گری/ مسئولان بدهکار متکدیان!

به گزارش خبرنگار مهر، بارها برنامه ها و جلسات متعددی در خصوص جمع آوری متکدیان و ساماندهی آنها برگزار شده است اما متاسفانه تا کنون هیچ کدام از این فعالیتها منجر به حذف پدیده تکدی گری نشده است.

داخل خیابان، ورودی بانکها، زیر پلهای هوایی، دور میدانهای بزرگ و کوچک شهر، پایانه های مسافربری، در میان عابرین پیاده ...همه جا متکدیان با چهره های متفاوت حضور دارند و از شهروندان طلب استمداد دارند.

متکدیانی که گویا جای خود را سال هاست سند کرده‌اند که درصورت غیبت آن‌ها کسی دیگر اجازه نشستن بر جای مشخص شده‌شان را ندارد. به همین خاطر می‌توان تک‌تک آن‌ها را با مکان‌های اختصاصی‌شان شناخت. هرچند روز به روز برتعداد آن ها اضافه می‌شود.

قصه متکدیان تنها به معابر عمومی شهرها خلاصه نمی‌شود و برخی از آن‌ها کوچه‌های شهر را خانه به خانه می‌گردند و با کوبیدن درِخانه‌ها مشکلاتی را برای آسایش ساکنان به وجود آورده اند.

مظلوم نمایی، توسل به دروغ و گاه اظهاراتی که احساسات مردم را متاثر می کند ابزارهایی است که متکدیان از آنها میلیون ها تومان پول در می آورند تا هر روز بر ثروت بادآورده این افراد افزوده و از آرامش حاکم بر شهرها کاسته شود.

تکدی گری در لرستان پیشرفته شده است

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما در زمینه متکدیان با دو قشر تکدی گران حرفه ای و همچنین افراد نیازمند و محروم مواجه هستیم اظهار داشت: بر اساس آئین نامه کشوری وظایف هر کدام از دستگاههای اجرایی در این زمینه مشخص شده است.

قربانی با بیان اینکه در حال حاضر تکدی گری در استان پیشرفته شده است عنوان کرد: برخی متکدیان با هزار تومان هم قانع نمی شوند و از پنج هزار تومان کمتر نمی گیرند.

وی با بیان اینکه این یک نوع گدایی حرفه ای است عنوان کرد: همچنین هم اکنون شاهد حضور برخی متکدیان استانهای دیگر در استان لرستان هستیم.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه برخی هستند که از شهرستانهای دیگر لرستان به مرکز استان برای تکدی گری می آیند افزود: این افراد سواری دربست می گیرند و به مرکز استان می آیند و سپس غروب که می شود با هم هماهنگ می کنند و با همان سواری برمی گردنند.

قربانی با بیان اینکه این متکدیان به صورت سازماندهی شده کار می کنند ادامه داد: در بعضی موارد نیز یک نفر مسئول می شود و از طریق مینی بوس متکدیان را از شهرستانها به شهرهای بزرگ استان به خصوص خرم آباد می آورند و آنها را در سطح شهر پخش می کنند.

وی ادامه داد: مسئول این متکدیان غروب که می شود درصدی از این افراد می گیرد و آنها را به شهر خود بازمی گرداند.

طلبکاری یک متکدی: فقط یک کرایه ماشین به ما ضرر می زنید!

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد نیز در این رابطه با بیان اینکه در شش ماه نخست سال گذشته 159 متکدی را از سطح شهر جمع آوری کرده ایم افزود: همچنین در مجموع طی سال گذشته 188 متکدی از شهر بروجرد جمع آوری شده است.

مهدی پازوکی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه جمع آوری و نگهداری متکدیان از شهرستان بروجرد افزود: هم اکنون مشکلی که در این زمینه وجود دارد عدم وجود مرکز نگهداری از متکدیان در این شهرستان است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد با بیان اینکه متکدیان جمع آوری شده از این شهرستان به خرم آباد منتقل می شوند افزود: مرکز نگهداری خرم آباد نیز تنها سه روز می تواند از این متکدیان نگهداری کند.

پازوکی با بیان اینکه یکی از متکدیانی که "ید طولایی" در این زمینه دارد مدعی شده که شما با جمع آوری و انتقال ما به خرم آباد فقط یک کرایه ماشین به ما ضرر می زنید افزود: باید در این زمینه یک راهکار اجرایی مناسب تدوین شود.

وی با بیان اینکه این متکدیان بعد از اینکه سه روز در مرکز نگهداری خرم آباد مرخص می شوند باز هم به بروجرد برمی گردند ادامه داد: این موضوع تبدیل به یک دور باطل شده است.

معرفی 110 متکدی به مرکز نگهداری خرم آباد

همایون عمودی زاده مدیر کل بهزیستی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 110 نفر از متکدیان به مرکز متکدیان سراب دوره خرم آباد ارجاع داده شده اند اظهار داشت: از این تعداد 56 نفر زن و 54 نفر نیز مرد بوده اند.

وی با اشاره به وضعیت جسمانی این متکدیان جمع آوری شده افزود: از این تعداد 18 نفر معتاد، 61 نفر سالمند، 10 نفر بیمار روانی و 21 نفر نیز سالم بودند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان با بیان اینکه این افراد تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده اند ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته 47 نفر از این متکدیان تحویل خانواده هایشان شده اند.

عدم اجرای یک دستور کار مشخص در زمینه ساماندهی متکدیان

عمودی زاده با بیان اینکه مشکل اساسی در ساماندهی متکدیان استان عدم اجرای دستور کار ابلاغی در این زمینه است، عنوان کرد: متاسفانه این متکدیان چند روز در مرکز نگهداری بهزیستی لرستان نگهداری می شوند و بعد از چند روز دوباره اقدام به تکدی گری می کنند.

وی با بیان اینکه در شورای عالی اداری به صورت شفاف وظیفه هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه مشخص شده است افزود: هم اکنون کار نگهداری از این متکدیان بر عهده بهزیستی است.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان با بیان اینکه کار غربالگری این افراد بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است ادامه داد: همچنین کار حمایت از زنان بی سرپرست که اقدام به تکدی گری می کنند بر عهده کمیته امداد است.

عمودی زاده همچنین با اشاره به اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید زمینه اشتغال این افراد را با پرداخت تسهیلات بانکی فراهم آورد افزود: همچنین فنی و حرفه ای نیز باید مهارتهای فنی لازم را به این افراد آموزش دهد.

متکدیان را بیشتر از سه روز نمی توانیم نگهداری کنیم

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها شهرداری و نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری این متکدیان می کنند و تحویل بهزیستی می شوند ادامه داد: بهزیستی نیز بر اساس قانون تنها سه روز می تواند از آنها نگهداری کند و در ادامه بازهم این متکدیان به حرفه خود در جامعه باز می گردند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر متکدیان جمع آوری شده کل استان در یک مرکز بهزیستی لرستان که در سراب دوره قرار دارد نگهداری می شوند افزود: این در حالیست که این مرکز تنها هشت نفر پرسنل، یک خودرو، یک نگهبان و مسئول مرکز است.

عمودی زاده با بیان اینکه ظرفیت این مرکز نگهداری نیز 60 نفر است ادامه داد: متکدیان را بیشتر از سه روز نمی توانیم در این مرکز نگهداری کنیم.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در مرکز نگهداری از متکدیان استان عنوان کرد: طی دو سال گذشته هیچ گونه اعتباری به این مرکز پرداخت نشده و ما تا کنون از سرجمع سایر بخشها هزینه کرده ایم.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان همچنین با اشاره به معضل حضور متکدیان از اتباع بیگانه و غیربومی در لرستان ادامه داد: برخی اتباع پاکستانی هستند و برخی نیز از استانهای همجوار به لرستان برای تکدی گری می آیند.

دادستانی: همیشه حبس راهکار اساسی برای برخورد با متکدیان نیست

فردین فاطمی نماینده دادستان خرم آباد نیز در این رابطه با بیان اینکه قوه قضائیه در زمینه فعالیت متکدیان آخرین سیستم و ارگان است که اقدام می کند گفت: باید دلایل وجود این پدیده شوم در استان شناسایی و علت یابی شود.

وی با تاکید بر انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی در این زمینه عنوان کرد: این افراد باید به شکل درون زا بازپروری شوند.

نماینده دادستان با تاکید بر اینکه باید شخصیت اجتماعی به این افراد القا شود ادامه داد: همیشه حبس راهکار اساسی برای این افراد نیست.

فاطمی با بیان اینکه از سال 85 بر اساس قانون مجازات، تکدی گری یک تا سه سال حبس دارد ادامه داد: حبس باید برای عده ای باشد که به صورت حرفه ای کار تکدی گری را انجام می دهند اما برخی افراد هستند که مشکلات مالی، اجتماعی و فرهنگی دارند که دست به تکدی گری می زنند.

ضرورت تدوین طرح ساماندهی متکدیان در استان

این سخنان در حالی مطرح می شود که معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان معتقد است که در زمینه ساماندهی متکدیان در استان عملکرد کارگروه مربوط مطلوب نبوده است.

سید سعید شاهرخی با تاکید بر اینکه حرکت جدی باید از سوی مدیران عضو کارگروه در این زمینه صورت گیرد افزود: اینکه هر چند ماه یک بار دور هم جمع شویم و در زمینه وظایف خود رفع مسئولیت کنیم وضعیت در این زمینه بدتر می شود.

شاهرخی افزود: در این زمینه طرحی در کارگروه ساماندهی متکدیان استان برای افزایش مراکز نگهداری متکدیان، تجهیزات، امکانات و اقدامات کارشناسی در این زمینه باید تدوین شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح باید مدون، حساب شده و کارشناسی باشد افزود: می توان بعد از تصویب این طرح در کارگروه آن را به شورای برنامه ریزی استان برای تامین اعتبار ارسال کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت فعال شدن ستادهای مبارزه با پدیده تکدی گری در شهرستانهای مختلف استان به خصوص خرم آباد و بروجرد تاکید کرد و گفت: همچنین باید مرکز نگهداری از متکدیان شهرستان بروجرد نیز راه اندازی شود.

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گزارش: فاطمه حسینی