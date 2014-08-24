جمع آوری متکدیان به سبک مسئولان خرم آبادی/ گداهایی که نونوار به شهر بر می گردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمع آوری متکدیان در استان لرستان حکایت های جالبی با خود دارد، موضوعی که در جلسات مربوط به این حوزه از سوی متولیان مطرح شده و به آنها تلخند زده می شود.

از برگزاری تورهای تکدی گری در استان گرفته که مدتی پای ثابت جلسات کارگروه ساماندهی متکدیان بود تا طلبکاری متکدیانی که معتقدند مسئولان فقط یک کرایه ماشین به آنها ضرر می زنند و دیگر هیچ!

این وضعیت که برخی از مسئولان لرستانی از آن به عنوان "تکدی گری پیشرفته" یاد می کنند موجب شده که متولیان برای رفع این معضل کاسه "چه کنم" در دست بگیرند.

شکست خوردن طرح های مختلف جمع آوری متکدیان در این زمینه کار را به جایی رساند تا برخی مسئولان اعلام کنند برای رفع معضل تکدی گری کار فرهنگی صورت گرفته و از مردم خواسته شود که به این افراد کمک نکنند، اینکه این موضوع چقدر می تواند موثر باشد نیز جا بحث و بررسی دارد.

در حال حاضر کنار خیابانهای شهر باشید یا جلوی خودپردازها و حتی داخل تاکسی و خانه از حضور متکدیان در امان نخواهید بود، شاید کسی که زنگ خانه شما را به صدا درآورده گدایی باشد که کار خود را از مزاحمت های خیابانی گسترش داده و به خانه های مردم کشانده باشد و گاهی شهروندان برای خلاص شدن از مزاحمت وی مجبور به کمک می شوند.

حبیب الله خجسته پور فرماندار خرم آباد در گفتگو با مهر با انتقاد از وجود متکدیان در مرکز استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه مشکلات فراوانی وجود دارد که برای رفع آنها نیازمند کار گروهی هستیم.

وی با بیان اینکه متکدیان چند دسته هستند عنوان کرد: عده ای از این متکدیان که تعداد بسیار کمی هستند نیازمند واقعی بوده و اقدام به تکدی گری می کنند.

فرماندار خرم آباد همچنین دسته دیگر متکدیان را افراد معتاد عنوان کرد و گفت: همچنین عده ای که اقدام به کار تکدی گری می کنند بیمار روانی بوده و نیازمند ساماندهی هستند.

خجسته پور با بیان اینکه عده ای از متکدیان هستند که به صورت حرفه ای کار می کنند گفت: بیشترین معضل ما در استان مربوط به این دسته از متکدیان است.

وی با اشاره به اینکه این متکدیان از سوی شهرداری و همچنین نیروی انتظامی جمع آوری می شوند و به مرکزی در خارج از شهر خرم آباد منتقل می شوند گفت: این متکدیان تحویل این مرکز می شوند که در آنجا اقدام به حمام کرده و سپس لباس مرتب و نو می پوشند و غذا می خورند و دوباره به سطح شهر برمی گردند.

فرماندار خرم آباد ادامه داد: گاهی در برخی مواقع دیده شده که این متکدیان حتی زودتر از ماموران نیروی انتظامی و شهرداری به سطح شهر باز می گردند.

خجسته پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی متکدیان از شهر خرم آباد گفت: پیشنهاد راه اندازی کمیته ای تحت عنوان "کمیته غربالگری متکدیان" در شهرستان را به کارگروه ساماندهی متکدیان استان داده ایم.

وی بیان داشت: این کمیته متشکل از بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، نیروی انتظامی و همچنین با حضور دستگاه قضایی باید راه اندازی شود.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر ضرورت راه اندازی این کمیته در مرکز لرستان تصریح کرد: در قالب این کمیته متکدیانی که بیمار روانی هستند از سوی بهزیستی، افراد نیازمند از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) و متکدیان حرفه ای نیز از سوی نیروی انتظامی و همچنین دستگاه قضایی ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.

خجسته پور با تاکید بر اینکه این کمیته باید به معنای واقعی اقدام به غربالگری متکدیان در سطح شهر خرم آباد کند گفت: در قالب این کمیته باید مرکزی برای ساماندهی این افراد پیش بینی شود نه اینکه مکانی برای "نو نوار کردن، لباس جدید پوشیدن و حمام کردن" باشد و دوباره به سطح شهر بازگردند.

بنابر این گزارش بلاتکلیفی در مواجهه با معضل متکدیان در حالیست که مسئولان دستگاه قضایی با توجه به حجم بالای زندانیان موجود در زندانهای استان معتقدند که باید رویکرد برخوردی به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد.

با این تفاسیر به نظر می رسد رسیدن متولیان امر به یک چهارچوب منسجم و سیاست گذاری کلی برای رفع این مشکل جدی باید هرچه سریعتر مورد توجه قرار گیرد وگرنه استمرار این تسلسل واهی تنها متکدیان را جسورتر خواهد کرد.