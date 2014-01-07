آشتی هنرمندان جوان با مردم دغدغه پدر تئاتر اراک/ تئاتر کشور دچار جشنواره زدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نمایش "تا رهایی" به نویسندگی و کارگردانی حجت الله سبزی پیشکسوت تئاتر استان مرکزی این روزها چراغ آمفی تئاتر فرهنگسرای آئینه اراک را روشن نگاه داشته است و برای ما به فرصتی تبدیل شد تا با او به گفتگو بنشینیم تا گوشه ای از مسائل تئاتر استان را بررسی کنیم.

هرچند این سال ها حضور پیشکسوتان در این عرصه کمرنگ تر شده است اما اجرای "تا رهایی" این هنرمند اراکی خاطرات روزهای زنده و پویای تئاتر استان در دهه 60 را زنده کرده است، روزهایی که "سربداران"، "غمنامه عقیل"و "برای دنیا" اجرا می رفت و سالن های نمایش مملو از تماشاچی بود.

حجت الله سبزی شیوه اجرایی و روایی مخصوص خود را دارد.

علاقه به تئاتر ریشه در کودکی من دارد

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علاقه من به تئاتر ریشه در کودکی ام دارد می گوید: خانواده من در زمینه تعزیه فعال بودند و از همان کودکی من با فضای نمایش آشنا بودم.

وی ادامه می دهد: کار تئاتر من از دوران مدرسه آغاز شد و " نه نه انسی" و "بام ها زیر بام ها" اولین تجربه های نمایشی من بود.

این پیشکسوت تئاتر استان اضافه می کند: بیشترین فعالیت تئاتری من در زمینه نمایش های خیابانی و ایرانی چون روحوضی، نقالی، شمایل گردانی، پرده خوانی و نمایش های منظوم بوده است.

سرپرست گروه تئاتر قاصدک می گوید: خانه پدری من اتاق های زیادی داشت و در همان زمان که کارگاه های تئاتر به طور رسمی در اراک وجود نداشت، من به مراه تعدادی از علاقمندان تئاتر در خانه به نمایش نامه خوانی، تمرین بدن و بیان و تحلیل متن می پرداختیم.

مهمترین هدفمان آوردن تئاتر به میان مردم بود

وی با بیان اینکه اولین اجراهای گروه قاصدک پرده ای از نمایشنامه های معروف جهان بوده است، تاکید می کند: آن روزها برایمان مهم بود که تئاتر را به میان مردم بیاوریم و بیشتر اجراهای گروه قاصدک در خیابان ها و میادین و پارک ها بود.

یکی از اجراهای سبزی

این هنرمند اراکی تعالی فرهنگ و انسان سازی را از تاثیرات هنر عنوان و اضافه می کند: هنر جامعه را به پویایی، تحول، شکوفایی، طراوت و استقلال نزدیک می کند و هنرمند بعنوان پیشرو در این حرکت به یادآوری آنچه که زیباست و وجودش در زندگی ضروری است می پردازد.

سبزی تئاتر را مجموعه ای از هنرها می داند و می گوید: تئاتر همچون آئینه ای حقیقت و واقعیت زندگی را به انسان نشان می دهد و به طور قطع ابزاری مناسب برای بالندگی و رشد جامعه است.

وی خاطرنشان می کند: خاستگاه اصلی تئاتر اندیشه و تفکر است و می تواند با ورود به عرصه نیازهای روز انسان، انسان را به تامل در این بخش و تلاش برای مرتفع کردن آن وادار کند.

تئاتر کشور دچار جشنواره زدگی است

سبزی معتقد است: تئاتر یک نیاز روحی، مادی، معنوی و اجتماعی است که اگر هنرمندانه و خلاق مطرح شود جامعه را به قضاوت و اندیشه وا می دارد.

وی در خصوص وضعیت تئاتر استان می گوید: هم اکنون اصلی ترین مشکل تئاتر این است که تئاتر برای مخاطب و مردم ساخته نمی شود و این باعث دوری مردم از سالن های تئاتر شده است.

سبزی با اشاره به شیوع جشنواره زدگی در میان جوانان تئاتر می افزاید: هم اکنون تئاتر استان یا در مقیاس بزرگتر کشور دچار جشنواره زدگی شده است و به طور مستمر شاهد اجرای تئاتر نیستیم زیرا کارگردانان و جوانان این عرصه بدلیل نبود شرایط مطلوب چون سالن استاندارد و تامین مالی ناگزیر از ارائه کار خود در جشنواره هستند.

وی ادامه می دهد: من مخالف جشنواره نیستم اما جشنواره کمکی به حضور مردم در تئاتر نمی کند زیرا تئاتر با مردم و مخاطب تعریف می شود.

نبود سالن های استاندارد مشکل دیگر

پیشکسوت تئاتر اراک نبود سالن های استاندارد و فضای کافی را از دیگر مشکلات کنونی تئاتر استان عنوان و می گوید: هم اکنون در اراک فقط یک سالن استاندارد تئاتر وجود دارد که البته امکانات کافی را ندارد و سالن هایی دیگری که در شهر به نام تئاتر وجود دارند، سالن های همایش هستند.



وی تامین نشدن شرایط مالی را از دیگر دلایل کمرنگ شدن تئاتر می داند و می افزاید: مراحل تولید یک اثر نمایشی چندین ماه طول می کشد و قطعا در تمام این روزها عوامل یک نمایش تمام وقت خود را صرف تهیه و تمرین نمایش می کنند و فرصتی برای تامین منابع مالی از راه های دیگر ندارند ولی متاسفانه دیده می شود در پایان کار به دلیل استقبال کم یا عدم حمایت مالی از طرف مسئولان فشارهای مالی زیادی بر آن ها وارد می شود.

تولید آثار فاخر نیازمند حمایت است

وی معتقد است: مسئولانی که به دنبال رشد و اعتلای فرهنگ جامعه و تولید آثار فاخر هستند باید هنرمندان را از لحاظ معنوی و مادی حمایت کنند.

وی در خصوص نمایش تا رهایی می گوید: نمایش مذهبی تا رهایی با نگاهی نو به شخصیت حربن یزید ریاحی دارد به بخشی از تصمیم گیری های زندگی حر در مقطع روزهای قیام اباعبدالله (ع) می پردازد.

سبزی ادامه می دهد: این نمایش با سپاه حربن یزید ریاحی آغاز و با گذری بر منفعت طلبی‌های سپاهیان و در نهایت درگیری و کشمکش ‌حر با وجدان و نیروی درونی‌اش و منصرف شدن از کشتن امام حسین(ع) به پایان می‌رسد.

و اما نمایش تا رهایی...

این نویسنده و کارگردان تئاتر می گوید: این نمایش به سلسله داستان هایی از لحظات تردید و دودلی حربن یزید ریاحی تا دستیابی به اصولی محکم به منظور اخذ یک تصمیم آسمانی نگاهی دارد.

وی می گوید: در این نمایش حسین احمدی، مهدی یامی، مرتضی خدام، حسین جهانگیری، مهدی پیل‌وری، میثم یامی، بابک غلامی، رضا عیسی‌آبادی، امیر سمیعی به ایفای نقش می پردازند.

سبزی در خصوص حضور گروه همسرایی در این نمایش می افزاید: شهاب پیرولی، بهنام خانمحمدی، رامین قادری، پریسا محسنی‌فرد و اکرم قلمی نیز به عنوان همسرایان در این نمایش حضور دارند.

قطعا حضور پیشکسوتان در عرصه تئاتر و هنرمندان استان، شرایط را برای تعامل و انتقال تجربه های ارزنده را فراهم آورد. تعاملی که روزهای روشن تری را برای تئاتر استان بهمراه دارد.

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گفتگو: سمیه انصاری فر