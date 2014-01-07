۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

نمایش "فلان و چنان حکومت خان جان" در اراک به روی صحنه می‌رود

اراک – خبرگزاری مهر: اجرای نمایش "فلان و چنان حکومت خان جان ..." در حالی از امروز در فرهنگسرای آئینه اراک به روی صحنه می رود که بخشی از درآمد حاصل از فروش بلیت های این نمایش به درمان مجید بهرامی هنرمند تئاتر کشور تعلق خواهد گرفت.

کارگردان نمایش فلان و چنان حکومت خان جان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گروه تن ها تصمیم گرفت درآمد روز اول و دوم فروش بلیت های خود را به مجید بهرامی یکی از اهالی تئاتر کشور که در حال مبارزه با بیماری سرطان است و برای درمان به آلمان اعزام شده، اختصاص دهد.

مهدی محمدی با بیان اینکه، تئاتری ها خود باید پیگیر احوال یکدیگر باشند، افزود: نبود حمایت کافی از هنرمندان تئاتر این ضرورت را ایجاب می کند که تئاتری ها خود جویا و کمک حال یکدیگر باشند و امیدوارم این کار انگیزه عمومی در فضای تئاتر کشور ایجاد کند.

وی در خصوص نمایش فلان و چنان حکومت خان جان گفت: این نمایش نگاهی به مقاومت زنان ایرانی در برابر هجوم دشمنان به سرزمینشان دارد و تمام بازیگران آن خانم هستند.

محمدی افزود: داستان این نمایش داستان شاه ترسویی است که از ترس حمله دشمنان به سرزمینش فرار می کند و زنان دربار از وطنشان دفاع می کنند و در این راه کشته می شوند.

محمدی با بین اینکه تمام تلاش این نمایش نزدیک کردن اجرا به نمایش ایرانی بوده است، اظهار کرد: این نمایش ترکیبی از حرکت، بیان، موسیقی و طراحی صحنه است و در واقع این شکل و پرداخت از اجرا ما را به نمایش ایرانی نزدیک می کند

وی با تاکید بر اینکه طراحی صحنه "فلان و چنان حکومت خان جان..." خلاقانه و کاربردی است، توضیح داد: یک لحاف و تاج شاه تنها وسایل صحنه اند که بازیگران از آن بهره می برند

نمایش "فلان و چنان حکومت خان جان، زمانه هجمه ددمنشانه ممالک راغیه" به نویسندگی رضا شاهبداغی و کارگردان مهدی محمدی است و بازیگران آن  مهناز حسینی، نگار سرلک، معصومه باقری، فاطمه قاسمی و نازنین صالحی هستند.

این نمایش روزهای سه شنبه وچهارشنبه ساعت 18:30، روز پنجشنبه ساعت 16:30 و روز جمعه ساعت 19:30 در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای آئینه اراک به روی صحنه می رود.

