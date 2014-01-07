کارگردان نمایش فلان و چنان حکومت خان جان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گروه تن ها تصمیم گرفت درآمد روز اول و دوم فروش بلیت های خود را به مجید بهرامی یکی از اهالی تئاتر کشور که در حال مبارزه با بیماری سرطان است و برای درمان به آلمان اعزام شده، اختصاص دهد.

مهدی محمدی با بیان اینکه، تئاتری ها خود باید پیگیر احوال یکدیگر باشند، افزود: نبود حمایت کافی از هنرمندان تئاتر این ضرورت را ایجاب می کند که تئاتری ها خود جویا و کمک حال یکدیگر باشند و امیدوارم این کار انگیزه عمومی در فضای تئاتر کشور ایجاد کند.

وی در خصوص نمایش فلان و چنان حکومت خان جان گفت: این نمایش نگاهی به مقاومت زنان ایرانی در برابر هجوم دشمنان به سرزمینشان دارد و تمام بازیگران آن خانم هستند.

محمدی افزود: داستان این نمایش داستان شاه ترسویی است که از ترس حمله دشمنان به سرزمینش فرار می کند و زنان دربار از وطنشان دفاع می کنند و در این راه کشته می شوند.

محمدی با بین اینکه تمام تلاش این نمایش نزدیک کردن اجرا به نمایش ایرانی بوده است، اظهار کرد: این نمایش ترکیبی از حرکت، بیان، موسیقی و طراحی صحنه است و در واقع این شکل و پرداخت از اجرا ما را به نمایش ایرانی نزدیک می کند

وی با تاکید بر اینکه طراحی صحنه "فلان و چنان حکومت خان جان..." خلاقانه و کاربردی است، توضیح داد: یک لحاف و تاج شاه تنها وسایل صحنه اند که بازیگران از آن بهره می برند.

نمایش "فلان و چنان حکومت خان جان، زمانه هجمه ددمنشانه ممالک راغیه" به نویسندگی رضا شاهبداغی و کارگردان مهدی محمدی است و بازیگران آن مهناز حسینی، نگار سرلک، معصومه باقری، فاطمه قاسمی و نازنین صالحی هستند.

این نمایش روزهای سه شنبه وچهارشنبه ساعت 18:30، روز پنجشنبه ساعت 16:30 و روز جمعه ساعت 19:30 در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای آئینه اراک به روی صحنه می رود.