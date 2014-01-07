تسریع در روند تحویل موشکها و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به عراق

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل راشا تودی، سرهنگ "استیون وارن" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد: تصمیم گرفتیم در راستای کمک به دولت عراق برای مبارزه با گروه القاعده روند تحویل موشکها و هواپیماهای بدون سرنشین (اطلاعاتی) را تسریع کنیم.

وی با اشاره به تحویل قریب الوقوع 100 فروند موشک "هیل فایر" به دولت عراق، افزود: آمریکا از طریق 100 نظامی خود که هنوز در مقر سفارت آمریکا در بغداد حضور دارند اطلاعات لازم را به دولت عراق انتقال می دهد، البته ما با عراقیها در مسائل تاکتیکی نبرد و مسائل میدانی همکاری نداریم.

از سوی دیگر، "جی کارنی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با تایید تسریع در روند تحویل موشکها و هواپیماهای بدون سرنشین به عراق، افزود: علاوه بر موشکهای هیل فایر، در نظر داریم طی هفته های آتی دهها هواپیمای بدون سرنشین از نوع "اسکن ایگل" (Scan Eagle)و هواپیمای "راون" (Raven) در اختیار دولت عراق در راستای مبارزه با گروههای تروریستی قراردهیم.

وی با اشاره به تحویل 30 فروند بالگرد آمریکایی از نوع 407-A1 به دولت عراق، افزود: ما با همکاری نزدیک با عراقیها در تلاش برای وضع یک راهبرد کامل در راستای از بین بردن گروههای وابسته به القاعده هستیم و در این راستا شاهد پیروزیهای زودهنگامی در الرمادی بودیم.

خاطرنشان می شود طی روزهای اخیر درگیریهای شدیدی میان ارتش عراق و افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی القاعده در استان الانبار به وقوع پیوسته و نیروهای ارتش تاکنون پیروزی هایی متعددی داشته و برخی سرکردگان مهم تروریستها را که از سوریه به عراق آمده اند، به هلاکت رساندند.