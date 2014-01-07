رازیتا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دوره کلاس آموزش مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه بانوان از روز گذشته و باحضور 45 نفر از مربیان بانوی استان در مشهد آغاز و تا 24 دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مربیان حاضر در این کلاس ها پس از فراگرفتن آموزش های لازم و شرکت در آزمون پایانی موفق به دریافت گواهینامه و مدرک مربیگیری درجه سه آمادگی جسمانی خواهند شد.

حیدری همچنین از پایان یافتن کارگاه آموزشی مربیان صبحگاهی پارک ها و بوستان های مشهد خبر داد و افزود: 80 مربی صبحگاهی پارک و بوستان های سطح شهر مشهد در این کارگاه ضمن فراگیری حرکات اصباحی ورزشی با مسائل ویژه ای در زمینه تغذیه ورزشی نیز آشنا شدند.

وی افزود: به همه شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی حکم شرکت در کارگاه داده شد.