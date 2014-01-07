به گزارش خبرگزاری مهر، نانو ذرات طلا به دلیل خواص منحصر به فرد فیزیکوشیمیایی نظیر سهولت تولید و اصلاح سطح و نیز زیست سازگاری دارای کابردهای فراوانی از جمله تصویربرداری مولکولی و حمل داروها هستند.

از میان اشکال مختلف، نانو میله‌های طلا خصوصیات نوری قابل توجهی داشته و سازگاری زیستی شناخته شده آنها در مقایسه با اشکال دیگر نانو ذرات طلا بالاتر است. از طرفی، به تازگی استفاده از رادیوایزوتوپ‌ها در مطالعه توزیع نانوذرات درون بدن افزایش یافته است.

دلیل این امر در دسترس بودن روش‌های بسیار حساس برای ردیابی رادیوایزوتوپ با پوشش نانوذرات در بدن است. بنابراین انتظار می‌رود ترکیب نانومیله‌های با ایزوتوپ ید131، که عمدتاً برای تصویر برداری و بیشتر درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بتواند منجر به ایجاد و توسعه تصویربرداری با ترکیب روش‌های تصویربرداری هسته‌ای شود. علاوه بر این با وجود همزمان ویژگی قدرت درمانی تابش و فوتوگرمایی این امکان وجود دارد که این ترکیب به عنوان یک عامل درمانی مفید به حساب آید.

در این راستا محققان پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای پروژه‌ای را در این زمینه اجرایی کردند و برای این منظور نانوذراتی با اشکال قابل قبول تهیه و سپس سطح آنها توسط PEG اصلاح کردند. هدف از پوشش دادن نانوذرات با PEG، طولانی‌تر شدن زمان گردش بیولوژیکی و تسهیل فرایند نشاندارسازی آنها بوده است. در ادامه با نشاندار کردن نانومیله‌‌های طلا با ایزوتوپ ید 131 و سپس با تزریق داخل وریدی به موش‌ها، توزیع زیستی آن‌ها در داخل بدن مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ثبات و سوخت و ساز بیولوژیکی این ترکیب درون بدن موش با استفاده از اسکن گاما مورد مطالعه قرار دادند.

نتایج نشان داد که نانومیله‌های طلای روکش شده با PEG و نشاندار شده با ید 131 از برداشت و دفع طولانی مدت توسط سیستم دفاعی کبد و طحال و مغز استخوان در امان مانده است و به مدت بیشتری در سیستم خونی و بافت‌های مرتبط با جریان خون از قبیل قلب و ریه باقی می‌ماند.