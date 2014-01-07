راه توسعه مازندران همگرایی است

ایرج نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز دولت "تدبیر و امید" به حمایت های بی دریغ و همکاری همه مازندیاران فرهیخته و نیک اندیش نیاز دارد، کوبیدن بر طبل اختلاف و چند دستگی جز هدر رفت منابع و منافع حاصل دیگری ندارد، حال این فرد در هر لباس که می خواهد باشد فرقی ندارد.

وی با بیان اینکه، اختلاف افکنی با آرمان شهدا منافات دارد گفت: همچنین قهرمان بازی و قلمفرسایی که منجر به فرسایش نیرو و توان مسئولان شود بازی باخت باخت است.



وی اظهار داشت: از نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار محترم و نمایندگان ساعی مردم در مجلس شورای اسلامی می خواهیم با تشکیل یک "لویی جرگه" زمینه همدلی و هم آوایی استانی را بیش از پیش فراهم کنند.



نیازآذری بیان داشت: استانداری مازندران به اتفاق ائمه جمعه و مجمع نمایندگان با همکاری اصحاب رسانه روند تعاملی و حل تعارضات را از طریق گفتگو مدیریت نموده و نگذارند بازندگان انتخابات از مردم انتقام بگیرند.



وی تصریح کرد: نمی توان انتظار داشت در شرایط نامناسب اقتصادی و اعتباری و دوره انتقال دولت شق القمر مدیریتی اتفاق بیفتد، باید به مدیران استان فرصت داد تا برنامه های خود را در فرصت مقتضی عملیاتی نمایند.

نیازآذری با بیان اینکه،نقد دلسوزانه با هیاهو تفاوت دارد گفت: بر همین اساس انتظار مردم "روحانی خواه" از بدنه اجرایی دولت در استان نمایش عملی کارآمدی با حسن تدبیر و درایت مبتنی بر عقلانیت است.



وی افزود: همچنین اتخاذ روش کارآمد و طرحی برای مشارکت نهادمند و سازمان یافته مردم، تشکل های مردم نهاد و شوراها در روندهای اجرایی زمینه همگرایی و تعامل مردم و مسئولان را نهادینه می سازد.



وی بیان دشت: استانداری مازندران تلاش کند از طریق برنامه های مشارکت محور کارویژه های دولت تدبیر و امید را با حضور مردم عملیاتی نماید.