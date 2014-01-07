به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا فرجی دانا امروز در مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان کشور افزود: هیچ کس نمی گوید افراد برای کسب علم خارج از کشور نروند اما اگر رفتند و شرایط برای برگشتن آنها فراهم نبود ما خسارت بزرگی را متحمل می شویم.

وی گفت: برخی ادعا می کنند عصر قهرمانان به پایان رسیده است در حالی که این عصر به پایان نرسیده و هنوز انسان هایی هستند که در تمامی جوامع بهای سنگینی پرداخته اند که قهرمان عرصه علم و دانش باشند. نخبگان نه تنها کسانی هستند که با میل خود بلکه از سوی جامعه مامور هستند در درک و تبیین توان آدمی راه را پیش ببرند.

وزیر علوم با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره اینکه گفتمان علمی باید گفتمان غالب جامعه شود، افزود: اگر همین جمله را سرلوحه قرار دهیم کاروان علمی آموزش عالی به پیش می رود. قله ها بشدت مدیون دامنه ها و کوهپایه ها همان خانواده ها و وطن خود هستند و این توقع بزرگی از نخبگان نیست که به وطن خود توجه کنند.

وی با اشاره به خاطره دکتر مجتهدی بنیانگذار دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: همانطور که دکتر مجتهدی می گوید که خروج از کشور برای کسب علم بد نیست اما شاید بازنگشتن نخبگان به دلیل عدم توانایی ما برای بازگرداندن آنها باشد، در دوران کنونی هم باید به این مسئله توجه کنیم.

فرجی دانا اظهار داشت: بزرگترین خسارت کشورهای در حال توسعه فرار مغزها است. یک استادیار جوان تازه استخدام شده که نمی تواند مشکل مسکن خود را در تهران و شهرهای بزرگ حل کند مجبور است یا به حق التدریسی در جاهای مختلف بپردازد که توان علمی اش را کاهش می دهد، یا از مدار پژوهش و آموزش خارج می شود و به کارهای خارج از دانشگاه می پردازد و یا به خارج از کشور می رود.

وی گفت: اگر وضع معیشتی نخبگان ما خوب نباشد خسارت خواهیم دید ما برای گذر از گردنه های سخت به همدلی نیاز داریم و نخبگان ما قطعا به ما کمک می کنند.

وزیر علوم با اشاره به سخن مادر یکی از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی مبنی بر تبعیض میان نخبگان علمی و ورزشی گفت: ما هم می دانیم که باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات حل شود اما این تبعیض میان یک ورزشکار مدال گرفته و یک جوان که در عرصه علمی افتخار آفریده است، از چشم تیزبین نخبگان دور نمی ماند. البته نه اینکه من وزیر در تنعم باشم و بی اعتنا بقیه را به صبر دعوت کنم.

وی اظهار داشت: هیچ کس نمی گوید افراد برای کسب علم خارج از کشور نروند اما اگر رفتند و شرایط برای برگشتن آنها فراهم نبود ما خسارت بزرگی را متحمل می شویم. تربیت هر متخصص یک میلیون دلار هزینه دارد و بر اساس آماری که اعلام شده سالانه 150 هزار نفر برای تحصیل از کشور خارج می شوند که در مجموع ما 150 میلیارد دلار به کشورهای غربی کمک می کنیم.

فرجی دانا گفت: ما در حال حاضر زیر ساخت مهم نیروی انسانی را برای کشورهای غربی تامین می کنیم. ما باید برای مهاجرت مغزها تکلیفی را مشخص کنیم در حالی که متاسفانه به این صحنه ای که در کنار ما جریان دارد تنها نگاه می کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کشور چین با برنامه ریزی متخصصان خود را از آمریکا بازمی گرداند و ما هم برای اینکه مهاجرت نخبگان عکس شود و نخبگان را برگردانیم باید هماهنگی و برنامه ریزی داشته باشیم.