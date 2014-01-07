برنامه کاهش مهاجرت نخبگان با الهام از چین/ گزارش 56 هیأت بازرسی از دانشگاهها دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا فرجی دانا صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره تغییرات نحوه اعزام دانشجو به دانشگاههای کشورهای کاندا، انگلستان و آمریکا که پیش از این ممنوع بود گفت: سیاست ما تسهیل دوره های کوتاه مدت دانشگاههای خوب خارجی است اما برخی ملاحظات خاص امنیتی در این زمینه وجود دارد که ما به عنوان مجری باید آن ها را لحاظ کنیم.

وی افزود: ما مدافع این هستیم که در رشته های مورد نیاز از دانش آنها استفاده کنیم اما باید برنامه مشخصی در این زمینه داشته باشیم.

وزیر علوم درباره ماندگاری نخبگان در کشور و جلوگیری از مهاجرت آنها یادآورد شد: ما قصد داریم برنامه ای با رئیس بنیاد ملی نخبگان به صورت خاص در زمینه نخبگان اجرایی کنیم تا به روش سیستماتیک برای جلوگیری از مهاجرت آنها فرایندی را تعریف و رفتن و مهاجرت را متوقف و یا حداقل کند کنیم.

وی افزود: در این زمینه مطالعاتی انجام شده و تجربه کشورهایی مانند چین را مورد بررسی قرار دادیم که از آن در این مسیر استفاده می کنیم.

فرجی دانا در پاسخ به سئوالی درباره وقف و استفاده از توان خیرین برای درآمدزایی دانشگاهها اظهار داشت: راه حل درآمدزایی برای دانشگاهها تنوع بخشی منابع درآمدی آنها است از این رو مجامع خیرین نیز می توانند برای کمک به دانشگاهها تشکیل شوند.

وی در زمینه اظهار نظر برخی نخبگان در این باره که امکانات کافی در کشور برای بازگشت آنها فراهم نیست، گفت: به هر حال تحریمهای ظالمانه شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرده اما با تلاش محققان آزمایشگاههای درجه یکی داریم و دوستان خارج نیاز است با دید بهتری به این موضوع نگاه کنند.

وزیر علوم اظهار داشت: سیاه نمایی که از سوی وسایل ارتباط جمعی خارج از کشور در این زمینه وجود دارد باید به شفاف سازی منجر شود تا محققان خارج از کشور با توانمندی داخل آشنا شوند.

وی افزود: رئیس بنیاد ملی نخبگان مجموعه وظایفی از جمله طرح سربازی و ادامه تحصیل را در برابر نخبگان دارد اما همه اینها نیازمند رشد اقتصادی، ایجاد شرکتهای دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان است.

فرجی دانا تأکید کرد: صحبت از گفته ها نیست بلکه عمل و گفتمان علمی را باید قالب کنیم و نخبگان کشور هم نباید به دنبال شغل باشند بلکه باید خود به یک کارآفرین تبدیل شوند و مورد حمایت قرار گیرند.

وی درباره حضور هیأت بازرسی وزارت علوم در دانشگاه امیرکبیر نیز گفت: گزارش هیأت درباره این دانشگاه هنوز به دست من نرسیده است اما تا کنون 56 هیأت گزارش نظارت و بررسی خود را از دانشگاهها ارائه دادند.