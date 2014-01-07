رتبه اول تربیت مدرس در بیوتکنولوژی/ ورود به باشگاه 500 دانشگاه برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بیژن رنجبر امروز در مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس در میان بیش از 3200 دانشگاه جهان رتبه 423 را کسب کرده است.

وی افزود: دانشگاه وارد باشگاه 500 دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی لایدن هلند شده است و در زمینه شیمی نیز در میان یک درصد برتر دنیا قرار دارد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به جذب افراد برگزیده المپیادی خاطرنشان کرد: در سال 91 تعداد 11 المپیادی و در سال 92 هم تعداد 6 المپیادی در دانشگاه تربیت مدرس ادامه تحصیل داده اند.

در ادامه این مراسم دکتر احمد پارسیان نماینده اساتید طراح سئوال المپیاد علمی دانشجویان گفت: می گویند اولین دوره که از سال 75 برگزار شد به شناسایی دانشجویان خوب و برتر انجامید و آنها به آنسوی آب رفتند. من با رفتن دانشجویان برای آموزش و یادگیری مخالف نیستم اما انتطار من از حاکمان دولتی این است که امکاناتی فراهم کنند که این افراد با دست پر بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم بازگشت آنها مشکلات اقتصادی است. اساتید جوان در خارج از کشور به محض استخدام با سیلی از پیشنهادات مالی برای دریافت وام و خرید خانه مواجه می شوند اما در اینجا استاد جوان با مشکل تامین مسکن مواجه است که از وزیر می خواهیم این تسهیلات را فراهم کند.

پارسیان اظهار داشت: البته آنهایی که بازنمی گردند هم می توانند خدمت کنند و می توان از خدمات علمی آنها به صورت کوتاه مدت و در تابستان استفاده کرد.

وی خواستار مشارکت هر چه بیشتر انجمن های علمی مرتبط با 17 رشته المپیادی شد و گفت: وقت آن رسیده که المپیاد به یک نهاد مستقل ارتقاء یابد.