به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضاداد دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به سئوالی در ارتباط با رفتار محافظه کارانه مدیران این دوره جشنواره گفت: ما اسم این رفتار را منطقی گذاشته ایم شاید بعضی بگویند محافظه کارانه و برخی دیگر رفتاری توام با ترس. ما خیلی جوان نیستیم که احساساتی شویم.

وی افزود: ما یک هیات انتخاب منطقی از میان سینماگران انتخاب کردیم که نتایجی که از این هیات بیرون آمده نیز منطقی است و از آن دفاع می کنیم هر جشنواره یک سیاست هایی دارد. محافظه کاری بد نیست ما باید مواظب خود و سینما باشیم اما اگر منظورتان رفتار غیر موجه است این درست نیست و ما مطابق قانون رفتار منطقی می کنیم و فقط نمی خواهیم هیجانی برخورد کنیم.

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر درباره ساخت فیلم های بزرگداشت های این دوره عنوان کرد: خانم هما روستا به دلیل اینکه تصمیم داشتند به سفر بروند ما خدمت وی رسیدیم و خودشان محمد علی سجادی را برای ساخت فیلمی در ارتباط با بزرگداشت وی پیشنهاد دادند.

وی ادامه داد: با جهانگیر میرشکاری نیز چند روز پیش در انزلی صحبت کردم وی هم اکنون در سفر است و برای انتخاب فیلمسازی که بتواند فیلمش را بسازد هنوز تصمیمی نگرفته است. مهدی هاشمی نیز هم اکنون سر فیلمبرداری است به زودی نام فیلمسازان مشخص می شود البته دوستان ما در بخش تولید منابع آرشیوی را برای ساخت این فیلم ها فراهم کرده اند.

رضاداد درباره توجه جشنواره فیلم فجر به مفاهیمی همچون انقلاب و ارزشهای دفاع مقدس گفت: ما همچون سالهای گذشته در جشنواره رویکرد انقلاب و دفاع مقدس را دنبال می کنیم. قطعا یکی از رویکردهای ما توجه به مضامین ارزشی است و این مضامین برای ما در اولویت قرار دارد.

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر در ارتباط با سئوالی مبنی بر اینکه چرا یک فیلم را با تصمیم خود به هیات انتخاب ارائه نکرده است گفت: دبیر جشنواره اختیارات زیادی دارد. ما سعی کردیم رفتارمان قانونی باشد و هیات انتخاب در مقابل سینماگری قرار نگیرد. اگر تصمیمی باشد قطعا بر عهده ما گذاشته می شود وقتی ابهامی در بخش هایی از جشنواره صورت می گیرد این ابهام به تشخیص دبیر جشنواره رفع می شود. ممکن است در برخی مواقع مصلحتی برای کل سینما در میان باشد به هر حال جامعه سینمایی به من اعتقاد کرده است و من آن تصمیمات را می گیرم.

وی همچنین درباره پروانه نمایش دائم به فیلمهای جشنواره فجر افزود: در حال حاضر 15 فیلم بخش مسابقه جشنواره پروانه دائم دارند اگر شرایط به گونه ای باشد که همه پروانه بگیرند مشکلی نیست اما ما برای نمایش فیلم ها در این رویداد درخواستی را از احسانی زاده برای پروانه موقت ارائه می کنیم و وی نیز اجازه می دهد تا فیلم در جشنواره نمایش داده شود پس از آن فیلم ها می تواند مراحل قانونی گرفتن پروانه دائم را طی کند.

رضاداد درباره تغییراتی در روز و یا سانترهای نمایش فیلم های جشنواره فجر گفت: تا این لحظه تعداد فیلم های بخش مسابقه کمتر از سال گذشته است رویکرد من اتصال منطقی و ایجاد فضای مناسب میان سینماگران و اهالی رسانه است اما فعلا برنامه ای برای تغییر در روزها و سانس های نمایش فیلم ها نداریم.

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر همچنین در ارتباط با حقوق صاحبان اثر برای نمایش فیلم ها در شهرستانها گفت: سال گذشته استان امکان مالی نداشتند تا حقوق نمایش فیلم ها را پرداخت کنند بر همین اساس تصمیم گرفته شده که این نمایشها اختیاری باشد اما امسال ما با دکتر میرباقری در وزارت کشور صحبت کردیم تا وی بر اساس منابع مالی که تامین می کند ما حقوق ثابت فیلم ها را بپردازیم و بر همین اساس این آثار به نمایش درآیند.

وی درباره مشکل پروانه ساخت برخی از فیلم ها گفت: اولین مسئله ای که ما در ارتباط با هر فیلمی با آن روبرو می شویم بحث مالکیت اثر است که باید این فیلم به هر حال ثبت شده باشد. پروانه ساخت بن مایه و سنگ اصلی است. این مجوز برای تعیین و تکلیف وضع مالکیت هر اثر است. بر همین اساس ماتاکید کردیم که یک فیلم باید یا پروانه ساخت و یا نمایش داشته باشد و ما یکی از آنها را به رسمیت می شناسیم رفتاری که ما در مورد انتخاب فیلم ها انجام دادیم یک رفتار قانونی است. بحث قانون هم یک بحث مادی و معنوی است.

رضاداد تاکید کرد: هیات انتخاب جشنواره با انصاف عمل کرده است. ترکیب فیلم ها در حال حاضر یک ترکیب منطقی است نشانه هایی در انتخاب آثار وجود دارد که مشخص می کند این انتخاب ها عادلانه انجام شده است.

وی همچنین درباره میزان جوایز مالی برگزیدگان جشنواره فجر توضیح داد ما در تلاش هستیم در بخش سودای سیمرغ و نگاه نو همان رقم 25 میلیون و 20 میلیون تومان را ثابت نگه داریم اگر پیشنهاد دیگری دارید مطرح کنید و این همان حدودی است که در دوره قبلی هم پیش بینی شده است البته خیلی از جشنواره جوایز نقدی ندارند. در همان سالهای ابتدایی جشنواره فجر فقط گرفتن سیمرغ مهم بود اما بعدها جوایز نقدی هم در میان آمد.

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر درباره وضعیت دو فیلم "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" و "ماهی و گربه" گفت: مصلحت جشنواره فجر این است که نباید فیلم ها در جشنواره دیگری نمایش داده باشند و بعد بخواهند در فجر شرکت کنند اما جشنواره کودک چون در تهران برگزار نمی شود ما اختلاف مقرراتی با آنها نداریم در بخش مستند نیز امسال این تغییر تصمیم را درباره انتخاب آثار داشتیم.

وی درباره وضعیت فیلم "آشغال های دوست داشتنی" افزود: من، حجت الله ایوبی، هیات انتخاب و امیریوسفی با صراحت نظراتمان را درباره این فیلم در یک خبرگزاری منتشر کردیم که پیگیر موضوع بود درباره این فیلم همه چیز گفته شده است.

رضاداد درباره انتخاب فیلم" سیزده" در بخش نگاه نو گفت: ما کتاب جشنواره فیلم فجر در دوره قبل را مرور کردیم فیلم آفریقا که کار قبلی هومن سیدی است یک اثر ویدئویی محسوب می شود و در جشنواره فجر همان سال نیز در بخش آثار ویدئویی نیز به نمایش درآمد به همین دلیل فیلم "سیزده" فیلم اول این کارگردان محسوب می شود.

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر درباره برگزاری جشنواره فیلم فجر در 31 استان عنوان کرد: ما باید بدانیم چه انتظاری از جشنواره فجر داریم آیا انتظارات ما تکرار جشنواره کن و یا برلین است ما به اعتلای سینمای ایران فکر می کنیم. برگزاری جشنواره فیلم فجر در تمامی این استانها یک ویژگی است که آن را متفاوت می کند بهتر است در این باره بحث کارشناسی کنیم این جور کارها بد نیست ما می خواهیم سطح ارتباط مخاطب با سینمای ایران برقرار شود.

وی در پایان در ارتباط با عدم حضور فیلم "مهمونی کامی" توضیح داد: ما از طریق رسانه ها متوجه شدیم که این فیلم پروانه ساخت دارد و این موضوع را بررسی کردیم و با کارگردان آن صحبتی داشتیم اما خود کارگردان ترجیح داد این فیلم را همان یک اثر ویدئویی بداند چرا که قرار است برای فیلم بعدی خود پرداخت ساخت سینمایی بگیرد و آن فیلم را اثر اول خود می داند.

رضاداد در پاسخ به سئوالی در ارتباط با سئوالی مبنی بر اینکه آیا امسال جشنواره متعلق به عاج نشینان است یا خیر، و اینکه چرا باید فیلم "فرشته ها با هم می آیند" با وجود اینکه در مرحله فیلمبرداری بوده در بخش نگاه نو قرار بگیرد گفت: ممکن است منوچهر محمدی تهیه کننده سیما در این جشنواره جایزه بگیرد اما اینکه شما می گویید از قبل جایزه ها پیش بینی شده را تکذیب می کنم این فضایی که شما درست می کنید مطلوب من و سینمای ایران نیست.

دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر ادامه داد: فیلم "فرشته ها می آیند" 85 دقیقه از فیلم را به جشنواره ارائه کرده است و هیات انتخاب همین نسخه را دیده است. 5 فیلم همچنان نسخه های ناقصی ارائه کردند و باید آنها را تکمیل کنند مانند "اشباح"، "معراجی ها" ، "آرایش غلیظ" ، "حق سکوت" و "تراژدی قاسم سبزی کار".

در این نشست تمام مدیران بخش های مختلف جشنواره فجر همچون امیر اسفندیاری، علیرضا شجاع نوری، سیمون سیمونیان، مسعود احمدیان، محمد رسول صادقی ، ناصر باکیده، فرجی، و ... حضور داشتند.