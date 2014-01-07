به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: "نظر به تجربيات ارزشمند جنابعالي در مديريت‌هاي مختلف فرهنگي به ويژه اداره كل هنرهاي نمايشي و به پيشنهاد مديركل محترم هنرهاي نمايشي، به موجب اين حكم به سمت دبير سي‌ودومين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر منصوب مي‌شويد.

انتظار مي‌رود در نخستين سال فعاليت دولت تدبير و اميد، با در نظر گرفتن مطالبات به حق هنرمندان فرهيخته و بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت تئاتر كشور به ويژه مؤلفه‌ها و نمادهاي دهه مبارك فجر و سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در عرصه نمايش، گام‌هاي مؤثري برداريد. موفقيت شما را در انجام مسئوليتي كه بر دوش داريد از خداوند متعال خواستارم."

آشنا که پیش از این مدیرکل هنرهای نمایشی بود، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشکده وزارت امور خارجه گرفته است.

او پیش از این عضو هیات امنای جهاد دانشگاهی کشور، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، مسئول برگزاری چهار دوره جشنواره تئاتر دانشجویان کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویر احمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، مدیرکل برگزیده شش دوره در حوزه تئاتر کشور و دبیر ده‌ها جشنواره منطقه‌ای و استانی تئاتر کشور و... بوده است. قادر آشنا بیش از 7 سال در اسارت رژیم بعث عراق بوده است.

