حسین طاهری از تلویزیون به تئاتر آمد/ قادر آشنا مشاور معاون هنری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم قطب‌الدین صادقی به عنوان یکی از کارگردان‌های با سابقه تئاتر به ارائه سخنانی پرداخت. وی بی‌پولی، عدالت، امنیت کاری و شغلی، تداوم فعالیت، برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها را به عنوان اصولی که باید در تئاتر مدنظر قرار گیرند، نام برد. این نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در ادامه سخنان خود گفت: عدالت این نیست که گروهی چند میلیارد بودجه در اختیار بگیرد و گروهی دیگر بدون حمایت کار کند.



صادقی یادآور شد: چرا باید یک سالن نمایشی 45 شب به نمایشی اختصاص پیدا کند که موضوع‌اش رابطه پدر و پسری است که پسر قصد دارد تغییر جنسیت بدهد؟ من به تئاتر دهه 40 و 50 افتخار می‌کنم ولی طی سال‌های اخیر کارها کپی‌برداری از آثار خارجی است و هیچ خبری از انسان ایرانی نیست.

این هنرمند عرصه تئاتر با قیاس بودجه برخی مجموعه‌های تلویزیونی با حوزه تئاتر گفت: به سریالی ضعیف 25 میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر حمایت‌های بیهوده از برخی تئاترها شد که این امر باعث فقیر شدن تئاتر شد.



حمیدرضا نعیمی هنرمند دیگری بود که به ارائه سخنانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل هنرهای نمایشی پرداخت. وی از 4 سال گذشته به عنوان 4 سال بی‌فرهنگی یاد کرد که باعث شد فرهنگ کشور 400 سال به عقب برود. وی یادآور شد: در 8 سال گذشته که بیشتر فرهنگ ایران دچار خسران شد، وقتی وضعیت اقتصادی دولت نامناسب شد بودجه فرهنگی را قطع کردند و این در حالی است که اگر مسئولان می‌دانستند که حمایت از فرهنگ در وضعیت سیاسی و اقتصادی تأثیری مثبت دارد، این کار را نمی‌کردند.



نویسنده و کارگردان نمایش "سقراط" با بیان اینکه فکر می‌کنم دموکراسی یک شوخی است، افزود: باید طبقات اجتماعی نظیر طبقه هنرمندان، طبقه نظامیان و نظیر آن‌ها را داشته باشیم تا دیگر نظامی‌ها وارد تئاتر نشوند و درباره تئاتر حرف نزنند.



این بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه تجربه نشان داده مدیری که در عرصه تئاتر موفق بوده دیگر به این عرصه برنمی‌گردد، درباره نحوه مدیریت قادر آشنا در اداره‌کل هنرهای نمایشی گفت: در ابتدا گمان می‌شد که با آقای آشنا نمی‌توان کار کرد اما بعدها مشخص شد که آقای آشنا همه کارها را از طریق خرد جمعی انجام می‌دهد. درست است که در مرکز هنرهای نمایشی پول نبود اما آقای آشنا یک لبخند همیشگی داشت و مهمترین مسأله او سلامت کاری‌اش بود و اینکه دوربین مداربسته‌ای را که پشت در ورودی اتاق مدیرکل بود، برداشت.



نعیمی خطاب به قادر آشنا گفت: مهمترین مسأله شما سلامت کاری‌تان بود و اینکه حافظ پول بخور و نمیر ما تئاتری‌ها بودید. روی حرف‌تان ایستادید تا بدهی‌های تسویه نشده پیش از خود را تسویه کنید.



این هنرمند عرصه تئاتر سپس خطاب به حسین طاهری مدیرکل جدید هنرهای نمایشی تأکید کرد: باید به این موضوع فکر شود که اگر تئاتر حرکتی رو به جلو داشته به خاطر فعالیت گروه‌هایی بوده که با پول یا بدون پول کار کرده‌اند. باید گروه‌های حرفه‌ای به صورت قطعی شناسایی و ثبت شوند. همچنین مدیرکل هنرهای نمایشی باید شجاعت داشته باشد و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت خود را اعلام کند.



کارگردان نمایش "فاوست" با بیان اینکه با ادبیات شاعرانه نمی‌توان تئاتر را پیش برد، تصریح کرد: تئاتر نباید گوشت قربانی شود. با حرکت‌های فردی و تک نفره نمی‌توان کار را رو به جلو برد به همین دلیل باید هر سه ماه یک بار مدیرکل هنرهای نمایشی با سرپرست‌های گروه‌های نمایشی نشست داشته باشد. عدالت این است که حمایت مالی از گروه‌های تئاتر مقیم شهرهای دیگر هم به حد و اندازه گروه‌های مقیم تهران برسد.

نعیمی از مدیرکل جدید هنرهای نمایشی خواستار این شد که مدیران موفق را تغییر ندهد. وی ادامه داد: خواهش دیگر من این است که با بحث خصوصی سازی با تئاتر شوخی نکنیم و در این زمینه حتما با گروه‌های نمایشی هم‌فکری شود. امیدوارم تئاتر از این وضعیت اسف‌بار نجات پیدا کند و هنرمندان شأنیت خود را پیدا کنند. آقای حسین طاهری شما از ما تئاتر خوب بخواهید و ما هم چیزهایی که وظیفه شما است مطالبه می‌کنیم.



علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه وقتی به خواسته‌های چند ساله هنرمندان تئاتر رسیدگی نشده این امر تبدیل به بغض شده است، اظهار امیدواری کرد که این بغض برطرف شود. وی ادامه داد: در فرهنگ و هنر پول کم خرج نمی‌شود ولی باید این خرج‌کردن‌ها مشخص و برنامه ریزی شده باشند. وزارتخانه ارشاد 510 میلیارد تومان بودجه دارد و با توجه به وسعت فعالیت این وزارتخانه از امکانات جانبی و نهادهای دیگر استفاده کنیم.



معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: قصد داریم شورای برنامه ریزی را شکل دهیم. بضاعت تئاتر ما به لحاظ نیروی انسانی فوق‌العاده است ولی باید هنرمندان در کنار هم قرار گیرند. این کار بر عهده خانه تئاتر است تا وفاق و همدلی را بین همه هنرمندان ایجاد کند. در حوزه معاونت هنری هسته اصلی برنامه ریزی را فعال‌تر نگاه می‌داریم و تعامل با کارشناسان بیشتر می‌شود.



وی با اشاره به اینکه عصبیت‌ها ناشی از بعضی محرومیت‌ها است، گفت: تئاتر باید از حمایت برخوردار باشد و ما باید ببینیم که چقدر می‌توانیم حمایت کنیم. طبیعی است که دولت با بضاعت و امکانات خود نتواند تئاتر شهری دیگر بسازد. باید نهادهای دیگر را وارد تعامل کرد. باید از داشته‌های خود به عنوان کارهای درست دفاع کنیم. وقتی اسم تئاتر فاخر می‌آید چرا باید فکر کرد که این تئاتر فروش نخواهد داشت؟



مرادخانی ویژگی قادر آشنا را صداقت و شفافیت و کار کردن بدون هیچ حرکت شعاری دانست و گفت: به همین دلیل آقای آشنا به عنوان مشاور امور هنری معاونت هنری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.



معاون هنری درباره مدیرکل جدید هنرهای نمایشی نیز گفت: آقای حسین طاهری سال‌ها در رسانه فعالیت و مدیرپخش نیز بوده است. برای مدیران پخش ثانیه‌ها مهم هستند و نباید آن‌ها را از دست داد از این ثانیه‌ها در تئاتر هم برای ایشان مهم خواهد بود.



بخش پایانی این مراسم نیز به سخنرانی قادر آشنا و حسین طاهری اختصاص داشت. آشنا به عنوان مدیرکل سابق هنرهای نمایشی یادآور شد: نگاه من در دولت‌های مختلف این بوده و هست که باید کمک کرد تا دولت موفق باشد. وقتی آقای مرادخانی به عنوان معاون هنری جدید کار را آغاز کردند به ایشان گفتم که آماده جابجایی هستم چون این حق هر دولتی است که مدیران را تغییر دهد. شرایطی که ما در آن به اداره‌کل هنرهای نمایشی آمدیم شراطی ویژه‌ای بود و من تمام تلاش خود را کردم که تئاتر آرامش داشته باشد.



وی با بیان اینکه در زمان مدیریت من جلوی هیچ اجرایی گرفته نشد، تصریح کرد: من، وزیر ارشاد و رئیس جمهور خط قرمز نظام نیستیم و اگر 10 درصد به اندیشه‌های امام راحل (ره) پایبند باشیم، مشکلی پیش نخواهد آمد.



مدیرکل سابق هنرهای نمایشی از تمامی همکاران خود با ذکر نام تشکر و قدردانی کرد. سپس حسین طاهری به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی سخنرانی کرد و گفت: عادت به تقدیر و تشکر نداریم و عادت کردیم که سنگ زیرین باشیم. فراز و فرودهایی در عرصه تئاتر بوده است ولی باید مدام مطالبات خود را نزد معاون هنری و مجلس ببریم. چرخه شکوفایی تئاتر را باید با همراهی و همکاری هم انجام دهیم.



وی تأکید کرد: منتظر معجزه نباشیم زیرا معجزه‌ای رخ نخواهد داد. باید چرخه شکوفایی تئاتر را با همکاری و همراهی هم شکل دهیم و تئاتر را در سبد اقتصادی مردم قرار دهیم.



در پایان این مراسم نیز احکام مدیرکل جدید هنرهای نمایشی و همچنین مشاور امور هنری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شد و برخی از مدیران اداره‌کل هنرهای نمایشی هم هدایایی را به قادر آشنا اهدا کردند و در نهایت حاضران در مراسم به همراه مدیران تئاتر عکس یادگاری گرفتند.