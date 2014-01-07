ریزش صخره خزه دار آبشار آسیاب خرابه در جلفا

به گزارش خبرنگار مهر،آبشار آسیاب خرابه(خرابه دییرمان) یکی از زیباترین مناظر دیدنی آذربایجان شرقی است ، قبلا در این محل چند باب آسیاب آبی وجود داشت که با استفاده از این آبشار کار می کردند اما در حال حاضر خرابه ای بیش از آن باقی نمانده است به همین دلیل به نام آسیاب خرابه معروف شده است.





آبشار آسیاب یا به اصطلاح عام "آسیاب خرابه" و در زیان ترکی آذری "خرابه دییرمان" در حدود ۲۷ کیلومترى هادى شهر و در نوار مرزى ایران و جمهورى آذربایجان در ۵ کیلومترى روستاى منجن آباد در حاشیه رود ارس واقع شده است.



آبشار آسیاب یکى از زیباترین مناطق دیدنى آذربایجان شرقى است و این آبشار به علت وجود ویرانه‌هاى یک آسیاب آبى به آسیاب خرابه معروف است و آب آن از دل رشته کوه‌های کیامکی شهرستان جلفا سرچشمه می‌گیرد.



یادآور می شود برودت هوا و ورود سامانه سرد آب و هوایی به شمال غرب موجب یخ زدگی آبشار زیبای آسیاب جلفا شده بود که بر اثر وزن بیش از حد انبوهی از یخ ها صخره بزرگ و پوشیده از خزه آن امروز ریزش کرد.