خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پدیده ال‌نینو که نشانه‌های اثرگذاری آن در الگوهای بارشی برخی نقاط کشور دیده شده، برای پاییز اصفهان نیز افزایش بارش را محتمل کرده است؛ پیش‌بینی‌ای که در کنار خشکسالی گسترده استان، ضرورت آمادگی برای روان‌آب و سیلاب را دوچندان کرده است. بر همین اساس، مدیریت بحران اصفهان پاکسازی و لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، بررسی پل‌ها و آبراهه‌ها، کنترل حریم رودخانه‌ها، آماده‌سازی تجهیزات امدادی و اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی را در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.

در این ارتباط منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره شرایط جوی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، روند کاهشی دما در استان آغاز شده و تا روز دوشنبه هفته آینده، پدیده غالب در استان وزش باد خواهد بود که در مناطق مستعد، به‌ویژه شمال و شمال‌شرق استان، می‌تواند با گردوغبار همراه شود.

وی افزود: وزش باد در روزهای آینده شدید نخواهد بود و شرایط جوی استان باید متناسب با پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و هشدارهای هواشناسی رصد شود.

کاهش بارش در ۹۸ درصد مساحت اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت بارش‌های سال زراعی گذشته گفت: میزان بارش ثبت‌شده در سال زراعی گذشته حدود ۱۴۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت، بیشترین کاهش بارش در مناطق غرب، جنوب و شمال استان اصفهان به ثبت رسیده است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه بیشترین بارش‌های استان اصفهان معمولاً در فصل‌های پاییز و بهار رخ می‌دهد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۹۸ درصد از مساحت استان با درجات مختلف کم‌آبی و خشکسالی مواجه است و به همین دلیل هرگونه تغییر در الگوی بارش و فعالیت سامانه‌های جوی برای استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال تقویت بارش‌ها در بخش‌هایی از کشور حکایت دارد و در جنوب و غرب کشور نیز تحت تأثیر برخی الگوهای جوی از جمله ال‌نینو، احتمال تقویت بارش‌ها مطرح شده است؛ همچنین در شمال کشور نیز طی روزهای اخیر بارش‌های مناسبی رخ داده است.

آغاز بارش‌ها از ۱۰ مهر و احتمال افزایش بارندگی در آبان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، انتظار می‌رود بارش‌های پاییزی در استان از حدود ۱۰ مهرماه آغاز شود و بیشترین میزان بارش نیز برای آبان‌ماه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به نقش اقیانوس‌ها در شکل‌گیری و تقویت سامانه‌های جوی اظهار کرد: اقیانوس‌ها از مهم‌ترین منابع پایدار تأمین رطوبت برای شکل‌گیری بارش در مقیاس جهانی هستند و اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند در شکل‌گیری بسیاری از الگوهای جوی نقش دارند.

شیشه‌فروش افزود: ال‌نینو نیز یکی از پدیده‌های مهم جوی است که در شرق اقیانوس آرام شکل می‌گیرد و به دلیل ارتباط گسترده اقیانوس و جو می‌تواند الگوهای جوی مناطق مختلف جهان را تحت تأثیر قرار دهد. این پدیده در دوره‌های چندساله رخ می‌دهد و تغییرات دمایی سطح آب اقیانوس آرام می‌تواند پیامدهایی در الگوهای بارشی مناطق مختلف داشته باشد.

احتمال بارش فراتر از نرمال تا آذرماه

وی با بیان اینکه موضوع فعالیت الگوهای جوی در جلسات مدیریت بحران استان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، احتمال افزایش بارش‌ها تا بالاتر از حد نرمال در استان اصفهان وجود دارد و انتظار می‌رود این شرایط تا آذرماه در بخش‌هایی از استان ادامه داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: شدت و میزان بارش‌ها بیشتر در مناطق غرب، جنوب‌غرب و جنوب استان و همچنین مناطق بالادست حوضه‌های آبریز مورد انتظار است و به همین دلیل مناطق مذکور باید در اولویت اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های زودهنگام پاییزی گفت: افزایش دمای یک تا دو درجه‌ای فراتر از نرمال نیز برای برخی دوره‌ها پیش‌بینی شده است، اما باید تأکید کرد که پیش‌بینی‌های فصلی از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اطلاعات فعلی بیشتر در چارچوب هشدار و چشم‌اندازهای هواشناسی ارائه می‌شود.

شیشه‌فروش تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان درباره میزان بارش زمستان با قطعیت اظهارنظر کرد و پیش‌بینی دقیق‌تر در ماه‌های آینده و با به‌روزرسانی داده‌های هواشناسی امکان‌پذیر خواهد بود.

بارش مناسب به معنای پایان خشکسالی اصفهان نیست

وی تأکید کرد: انتظار داریم پاییز و زمستان امسال از نظر بارش شرایط مناسب‌تری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد، اما حتی در صورت تحقق بارش‌های مناسب نیز نمی‌توان اعلام کرد که خشکسالی استان به طور کامل برطرف خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خشکسالی یک پدیده انباشتی است و برای جبران کسری منابع آب زیرزمینی، ذخایر سدها، آبخوان‌ها و منابع سطحی، صرفاً وقوع چند سامانه بارشی کافی نیست و باید تداوم بارش‌ها، میزان روان‌آب، نفوذ آب به زمین و تغذیه منابع زیرزمینی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بارش‌های پاییز و زمستان عمدتاً ماهیت سیستمی دارند و برخلاف بارش‌های همرفتی تابستانه، در بسیاری از موارد قابلیت پیش‌بینی بیشتری دارند؛ با این حال شدت بارش، میزان ماندگاری سامانه و محدوده اثرگذاری آن باید به صورت مستمر رصد شود.

شدت سامانه‌های جوی ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل دقیق‌تر مشخص می‌شود

شیشه‌فروش با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر بارش‌های احتمالی اظهار کرد: میزان فعالیت سامانه‌های جوی، از جمله شدت، گستره و ماندگاری آنها، معمولاً در بازه ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از وقوع با دقت بیشتری مشخص می‌شود و بر همین اساس هشدارهای لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام زیرمجموعه‌های مدیریت بحران از جمله شرکت آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره کل راهداری و سایر دستگاه‌های خدماتی و اجرایی باید متناسب با هشدارهای هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه و کنترل سیلاب را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شرایط جوی و احتمال وقوع سیلاب در مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها به صورت مستمر رصد می‌شود و دستگاه‌های مسئول باید پیش از وقوع بارش، نقاط حادثه‌خیز و مسیرهای عبور روان‌آب را شناسایی و نسبت به رفع موانع اقدام کنند.

جمع‌آوری نخاله‌ها و لایروبی مسیل‌ها در اولویت قرار گرفت

وی یکی از اقدامات مهم پیش از آغاز بارش‌ها را پاکسازی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها دانست و افزود: جمع‌آوری نخاله‌ها از مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها باید با جدیت انجام شود و لایروبی آبراهه‌ها در شهرها و روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شیشه‌فروش بیان کرد: مسئولیت لایروبی و پاکسازی آبراهه‌های داخل محدوده شهری با شهرداری‌ها و در محدوده روستایی با دهیاری‌هاست و بازدید مستمر از دهانه پل‌ها، آبراهه‌ها، کانال‌ها و مسیرهای انتقال روان‌آب نیز باید انجام شود.

وی با اشاره به تجربه آبگرفتگی‌های سال‌های گذشته در شهرهایی مانند شهرضا، اردستان، کاشان و اصفهان گفت: این حوادث برای مدیریت بحران استان درس‌آموخته‌های مهمی داشت و نشان داد که بسیاری از خسارات ناشی از آبگرفتگی را می‌توان با اقدامات پیشگیرانه قبل از شروع بارش کاهش داد.

هدایت آب‌های سطحی باید در طراحی شهری جدی گرفته شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت ساماندهی معابر، زیرگذرها، کانال‌ها و سازه‌های تقاطعی تأکید کرد و گفت: طرح‌های هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی باید در شهرها با مسئولیت شهرداری‌ها و در روستاها با مسئولیت دهیاری‌ها اجرا شود.

وی افزود: احداث و توسعه سازه‌های نفوذپذیر و محل‌های مناسب برای نفوذ آب نیز باید در برنامه‌های مدیریت آب‌های سطحی مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش روان‌آب و آبگرفتگی، امکان نفوذ آب به زمین و تقویت آبخوان‌ها فراهم شود.

شیشه‌فروش تصریح کرد: در شرایط خشکسالی استان، مدیریت روان‌آب تنها یک موضوع مرتبط با کنترل سیلاب نیست، بلکه باید به عنوان بخشی از مدیریت منابع آب و تغذیه منابع زیرزمینی نیز مورد توجه قرار گیرد.

بازنگری در حریم رودخانه‌ها و برخورد با ساخت‌وساز در بستر مسیل‌ها

وی با اشاره به مسئولیت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: این شرکت موظف شده است مسیر رودخانه‌ها را بازنگری و مستحدثات موجود در حریم و بستر رودخانه‌ها را بررسی کند و از استقرار کارگاه‌ها، ماشین‌آلات ساختمانی و سایر موانع در حریم و بستر مسیرهای عبور آب جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: یکی از عوامل مهم افزایش خسارت در زمان وقوع سیلاب، تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌هاست و لازم است دستگاه‌های متولی با جدیت نسبت به شناسایی و رفع این موارد اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مسیرهای طبیعی روان‌آب در ساخت‌وسازهای شهری تأکید کرد و گفت: در طرح‌های توسعه شهری باید مسیرهای عبور روان‌آب و مسیل‌ها به طور جدی دیده شود و نباید با ساخت‌وساز، مسیر طبیعی جریان آب مسدود یا محدود شود.

۶۸۴ کیلومتر از مسیر رودخانه‌های اصفهان شاخص‌گذاری شده است

شیشه‌فروش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت رودخانه‌های استان اظهار کرد: تاکنون ۶۸۴ کیلومتر از مسیر رودخانه‌های استان اصفهان از نظر حریم و بستر شاخص‌گذاری شده است.

وی افزود: ۴۱۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی و ۹۴ کیلومتر نیز ساماندهی و بازسازی شده است. همچنین یک هزار و ۵۴۶ مورد آزادسازی حریم رودخانه‌ها انجام شده و مطالعات مرحله اول و دوم تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نیز در استان انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۶۴ تیم شرکت آب منطقه‌ای نیز در مسیر رودخانه‌ها فعال هستند تا شرایط را پایش کرده و در صورت مشاهده خطر یا انسداد مسیر، اقدامات لازم را انجام دهند.

۵۲۴ پل و تقاطع ناایمن شناسایی شد

وی با اشاره به وضعیت پل‌ها و تقاطع‌های موجود در مسیرهای عبور آب گفت: ۱۲۴ تقاطع و پل فاقد ایمنی لازم در استان شناسایی شده که تاکنون ۱۰۰ مورد آن اصلاح شده و موارد باقی‌مانده نیز برای رفع نقص به اداره کل راهداری ابلاغ شده است.

شیشه‌فروش افزود: کنترل پل‌ها و تقاطع‌ها از آن جهت اهمیت دارد که در زمان بارندگی شدید، هرگونه انسداد یا کاهش ظرفیت عبور آب می‌تواند موجب پس‌زدگی جریان و ایجاد آبگرفتگی در مناطق پیرامونی شود.

هلال احمر و راهداری برای شرایط اضطراری آماده می‌شوند

وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های امدادی و خدماتی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر موظف شده است آموزش‌های همگانی را تقویت و انبارهای امداد و نجات را تجهیز کند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای نیز باید کنترل و پایش مسیل‌ها و آبراهه‌های دارای خطر سیلاب را تقویت کند و اداره کل منابع طبیعی نیز موظف شده است طرح‌های تفصیلی کنترل و مدیریت سیلاب در بالادست رودخانه‌ها را اجرایی کند.

وی افزود: اداره کل راهداری نیز باید ماشین‌آلات سبک و سنگین مورد نیاز را در محورهای مختلف آماده و امکان اعزام سریع تجهیزات در زمان وقوع حادثه را فراهم کند.

بیمه، یکی از ابزارهای کاهش خسارت در بحران

شیشه‌فروش با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ بیمه گفت: بیمه باید به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در دستور کار شهروندان و فعالان بخش‌های مختلف قرار گیرد.

وی افزود: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز برای جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به ساختمان‌ها در حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی پیش‌بینی شده است و در صورت وقوع حادثه، خسارت ساختمان‌ها بر اساس فرآیندهای ارزیابی و کارشناسی بررسی و از محل این سازوکار جبران خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سرمازدگی، سیل و خشکسالی و آموزش بهره‌برداران انجام شده است.

پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان غرامت خشکسالی به کشاورزان

وی گفت: در سال زراعی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ از محل صنوق بیمه کشاورزی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بابت غرامت بیمه حوادث در بخشهای دام و طیور. کشاورزی و باغات به بهره برداران بخش که نسبت به بیمه کردن محصولات و دام و طیور خود اقدام کرده بودند پرداخت شده و به همین دلیل به کشاورزان، دامداران و مرغداران توصیه می‌شود محصولات، دام، طیور و سرمایه‌های خود را در برابر حوادث و مخاطرات بیمه کنند.

شیشه‌فروش افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بیمه می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از وقوع حوادث طبیعی را کاهش دهد و باید به عنوان یکی از محورهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

تجربه سیلاب سال ۹۸ مبنای تقویت اقدامات پیشگیرانه

وی با اشاره به تجربه وقوع پدیده ال‌نینو در سال ۱۳۹۸ گفت: در آن سال حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تحت تأثیر حوادث و سیلاب قرار گرفت و این تجربه نشان داد که باید پیش از فعال شدن سامانه‌های بارشی، اقدامات پیشگیرانه با جدیت انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: بر همین اساس تلاش شده است مجموعه اقدامات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی در استان انجام شود و در کنار آن، تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های مدیریت بحران نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پروژه‌های ساماندهی و کنترل سیلاب، طرح‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، تقویت سیل‌بندها و سایر طرح‌های زیرساختی مرتبط با مدیریت بحران نیازمند تأمین اعتبار هستند و تخصیص منابع مالی متناسب با میزان خطرپذیری استان ضروری است.

تقویت سیل‌بندها و ساماندهی حریم رودخانه‌ها نیازمند اعتبار است

شیشه‌فروش یکی از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده در بررسی‌های کارشناسی را تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع باید با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و وزارت کشور به صورت جدی پیگیری شود.

وی افزود: علاوه بر جلوگیری از ساخت‌وساز در مسیرهای طبیعی جریان آب، تقویت سیل‌بندهای استان نیز یک ضرورت است و باید برای اجرای این طرح‌ها اعتبارات مناسب اختصاص یابد.

هواشناسی موظف به ارائه هشدارهای کاربردی شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به نقش اداره کل هواشناسی در کاهش خسارات احتمالی اظهار کرد: اداره کل هواشناسی موظف شده است ضمن تحلیل مستمر نقشه‌های جوی، توصیه‌های کاربردی و قابل اجرا را به دستگاه‌های مسئول ارائه دهد و هماهنگی لازم میان هشدارهای هواشناسی ملی و استانی را برقرار کند.

وی ادامه داد: هشدار هواشناسی زمانی می‌تواند در کاهش خسارت مؤثر باشد که به اقدام عملی دستگاه‌های اجرایی منجر شود؛ از این رو پس از صدور هشدار، دستگاه‌های مسئول باید متناسب با سطح خطر، اقدامات پیشگیرانه را فعال کنند.

اسکان اضطراری و مانورهای آمادگی در دستور کار است

شیشه‌فروش گفت: در جلسه مدیریت بحران استان با حضور اعضای ستاد و واحدهای مدیریت بحران دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی از جمله سیلاب بررسی شده است.

وی افزود: مانورهای ارتباطی و آمادگی نیز برگزار شده و برنامه‌های اسکان اضطراری در صورت نیاز توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تدوین شده است و مکان‌های مناسب برای اسکان اضطراری نیز پیش‌بینی شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: صداوسیما نیز در زمان صدور هشدارهای جوی و احتمال وقوع مخاطرات، اطلاع‌رسانی و هشدارهای لازم را به شهروندان ارائه خواهد کرد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه مدیریت بحران استان، کاهش ریسک پیش از وقوع حادثه است و با توجه به احتمال بارش‌های پاییزی، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات پیشگیرانه را به زمانی موکول نکنند که سامانه بارشی وارد استان شده باشد.

شیشه‌فروش گفت: پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، لایروبی آبراهه‌ها، بررسی پل‌ها و تقاطع‌ها، کنترل ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی، تقویت سیل‌بندها، ساماندهی آب‌های سطحی و اطلاع‌رسانی عمومی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند در صورت وقوع بارش‌های سنگین، میزان خسارات انسانی و مالی را به حداقل برساند.