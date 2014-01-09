به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد قائم مقام وزیر خارجه سوریه در دیدار با امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه کشورمان پیرامون آخرین تحولات سوریه بویژه موضوع ژنو 2 گفت‌وگو کرد.

فیصل مقداد بر آمادگی دولت سوریه برای مشارکت در نشست ژنو 2 تاکید کرد و گفت: در نهایت مردم سوریه هستند که درباره آینده سیاسی کشور خود تصمیم می‌گیرند.

وی با اشاره به جنایت‌های صورت گرفته از سوی گروه‌های تروریستی در حق مردم بی‌گناه سوریه تاکید کرد که کشورهای حامی تروریست‌ها باید در قبال این اقدامات تروریستی پاسخگو باشند.

مقداد افزود: کسانی که فکر می‌کنند در ژنو 2 قدرت را تسلیم آنها خواهیم کرد در توهم هستند.

فیصل مقداد در ادامه از حمایت‌های دیپلماتیک و کمک‌های اقتصادی ایران به مردم سوریه تقدیر و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران تاکنون در کنار مردم سوریه قرار داشته و مخالف خونریزی در سوریه بوده است.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه، نقش ایران را در حل بحران سوریه اساسی دانست و گفت: بین ایران و سوریه هماهنگی‌های خوبی در این زمینه وجود دارد و سوریه همواره و در هر صورتی از مشورت‌ها و حمایت‌های ایران بهره‌مند است و هیچ عاملی نمی‌تواند بر روابط مستحکم موجود بین دو کشور خدشه وارد سازد.

امیرعبداللهیان نیز ضمن برشمردن اهمیت رایزنی‌های دو کشور در آستانه برگزاری نشست ژنو 2 تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از راه حل سیاسی برآمده از توافق سوری - سوری حمایت می‌کند و مخالف هرگونه مداخله خارجی در امور این کشور است.

امیر عبداللهیان در ادامه با برشمردن مخاطرات پدیده تروریسم در سوریه و منطقه بر ضرورت مقابله فراگیر با آن تاکید کرد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه با تاکید بر ایستادگی کشورمان در کنار دولت و ملت سوریه، ضمن تبیین نقش فعال و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای، هرگونه پیش شرط برای حضور کشورمان در نشست ژنو 2 را رد کرد