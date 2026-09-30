سه مرکز غیرمجاز ارائه خدمات پزشکی در گچساران مهر و موم شد

سید امین رضایی در کفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اجرای بازرسی‌های میدانی از برخی صنوف و مطب‌ها در سطح شهرستان، سه واحد که اقدام آنها مصداق دخالت در امور پزشکی تشخیص داده شد، مهر و موم شدند.

وی افزود: همچنین به تعدادی از واحدهای متخلف دیگر اخطار دو روزه برای رفع و اصلاح موارد تخلف ابلاغ شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، گفت: هرگونه مداخله پزشکی و انجام اقدامات تهاجمی در اماکنی مانند آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، استخرها و سایر مراکز فاقد مجوزهای لازم، مصداق دخالت در امور درمانی است و با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

رضایی با اشاره به برخی خدماتی که باید صرفاً در مراکز مجاز ارائه شوند، تصریح کرد: استفاده از دستگاه‌های لیزر، اقدامات تهاجمی، انواع جراحی‌های سرپایی، تزریق بوتاکس و ژل، استفاده از دستگاه‌های کمک‌لاغری، حجامت و سایر خدمات درمانی و زیبایی باید در مراکز معتبر و دارای مجوز از معاونت درمان و نظام پزشکی انجام شود.

وی ادامه داد: این خدمات همچنین باید تحت نظارت مستقیم پزشک مربوطه و مسئول فنی مرکز انجام شود و ارائه آنها در مراکز فاقد مجوز سلامت شهروندان را با خطر مواجه می‌کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران نسبت به انجام جراحی‌ها و خدمات پزشکی فراتر از ظرفیت مطب‌ها نیز هشدار داد و گفت: برخی اقدامات پزشکی به تجهیزات اتاق عمل و امکانات بیمارستانی نیاز دارند و انجام این خدمات در محیط مطب‌های پزشکی ممنوع است.

رضایی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده چنین مواردی یا دریافت گزارش از سوی شهروندان، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی از شهروندان خواست برای صیانت از سلامت خود و خانواده‌هایشان، پیش از دریافت خدمات پزشکی و زیبایی از مجاز بودن مرکز و صلاحیت ارائه‌دهنده خدمت اطمینان حاصل کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی افراد سودجو یا غیرمتخصص، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا موضوع توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.