یاسر خطیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز ملی مدار، بستری برای توسعه و ترویج «الگوی مدرسه تراز انقلاب اسلامی» است و در گفتمان محوری این مرکز، مدرسه صرفاً یک محیط آموزشی نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی، فرهنگی و مهم‌ترین جایگاه برای تولید نیروی انسانی در جامعه است.

وی در ادامه افزود: قرارگاه آموزش و پرورش خراسان شمالی ذیل سازمان تبلیغات اسلامی با هدف تعمیق‌بخشی و پیگیری‌های فکری و عملی بیشتری در حوزه آموزش و پرورش تشکیل شده و این قرارگاه‌ها در کل کشور در تمام استان‌ها تقریباً تشکیل شده است.

مدیر قرارگاه آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: ذیل قرارگاه ما دو فعالیت ویژه داریم؛ یکی مدارس علوم و معارف صدرا که در استان ۵ مدرسه داریم و همچنین مدارس مدار که در حقیقت مدارس در مدار انقلاب اسلامی و با تقویت مدارس دولتی است و با همین هدف مدارسی را در استان به عنوان مدارس ویژه در نظر گرفتیم که در بجنورد ۴۰ مدرسه مدار هستند.

خطیب بیان کرد: این‌ها مدارس متوسطه یک و دو دخترانه و پسرانه هستند که فعالیت‌های جدی‌تر و ویژه‌تری داشتند و دغدغه‌مند، تحول‌خواه و کنشگرتر بودند و حدود یک سالی است که ما در این حوزه در استان جدی‌تر کار را شروع کردیم.

وی با اشاره به اهداف اصلی مدار گفت: ایجاد گفتمان تحول‌خواهی و الگوهای نوآورانه آموزشی و پرورشی در نظام رسمی تعلیم و تربیت، تغییر نگاه جامعه به جایگاه نهاد مدرسه، ایجاد فرهنگ همکاری، هم‌افزایی و اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق در بین مدارس و پای کار آوردن ظرفیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی برای کمک به حل مسائل تربیتی در مدارس از اهداف اصلی این طرح است.

مدیر قرارگاه آموزش و پرورش خراسان شمالی در خصوص راهبرد و شیوه عمل مدار اظهار کرد: تکیه بر مدیران تحول‌خواه، نقطه شروع و ثقل این طرح است و شناسایی مدیران مدارس که دغدغه‌مند، جهادی، اهل تعامل و به دنبال ایجاد تحول در مدرسه خود هستند، در دستور کار قرار دارد.

خطیب افزود: مدار شبکه‌ای از این مدیران ایجاد می‌کند تا فراتر از روابط اداری، یک رابطه مؤمنانه و برادرانه داشته باشند، دارای ادبیات مشترک باشند و دغدغه رشد یکدیگر را پیدا کنند و این شبکه از طریق برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تورهای مدرسه‌گردی و دوره‌های تخصصی، فضایی برای تبادل نظر و انتقال تجربیات میدانی مدیران فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در مدار، مدیران صرفاً مجری بخشنامه‌ها نیستند؛ بلکه در ایده‌پردازی، بومی‌سازی و اجرای عملیات‌های تربیتی در سطح مدرسه و محله خود مشارکت مستقیم و کلیدی دارند.

مدیر قرارگاه آموزش و پرورش خراسان شمالی در پایان گفت: هدف نهایی این است که شبکه‌های فعال در شهرها و استان‌های مختلف از انزوا خارج شده و به یکدیگر متصل شوند و با این کار، یک هویت واحد ملی برای مدارس تحول‌خواه شکل گیرد که می‌تواند منجر به جریان‌سازی و ایجاد حرکت‌های بزرگ در سطح آموزش و پرورش کل کشور شود.